Max Verstappen sleepte in Las Vegas zijn vierde wereldtitel binnen, maar kon na afloop van de race niet direct in de armen vliegen van zijn geliefde. Kelly Piquet was namelijk niet meegereisd naar de Verenigde Staten. De brunette liet echter wel op social media van zich horen en zegt onwijs trots te zijn op haar vriend.

Ze was er om niet bekende redenen niet bij in Las Vegas, maar Piquet heeft het titelfeestje van Verstappen zeker niet helemaal aan zich voorbij laten gaan. De Braziliaanse schone zat - zo blijkt uit haar Instagram Stories - aan de buis gekluisterd toen Verstappen bezig was om zijn vierde wereldtitel veilig te stellen in de straten van de welbekende gokstad. "Vier op een rij baby!!", zo schreef ze bij één van haar posts, toen Verstappen net als kampioen over de streep was gekomen. Ook na afloop, toen Verstappen een post plaatste op zijn Instagram-kanaal, reageerde Piquet vol trots.

Kelly Piquet in de wolken na vierde titel Verstappen

Verstappen deelde een foto van zichzelf als wereldkampioen van 2024 op Instagram en Piquet was er als de kippen bij om te reageren op het succes van vriendlief. "Getuige mogen zijn van deze vier kampioenschappen aan jouw zijde is het grootste geschenk en de grootste eer", zo schrijft Piquet. "Gewoon geweldig! Jouw harde werk en toewijding zullen zich blijven uitbetalen. Love you!"

