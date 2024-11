Wolff glundert na één-twee: "We hebben echt iedereen verpletterd"

Toto Wolff en Mercedes hebben na een lastig seizoen in Las Vegas een ijzersterk resultaat weten te boeken. De Zilverpijlen eindigden eerste en tweede, en werden zo het vierde verschillende team dat één-twee over de eindstreep kwam in 2024. Op Spa Francorchamps was het ook al gebeurd, maar George Russell werd toen na de race gediskwalificeerd. In Las Vegas kan er wel geproost worden door het Duitse fabrieksteam.

Voor het kampioenschap maakt het niet meer uit - Mercedes kan niet derde meer worden, maar kan ook niet meer afzakken naar de vijfde plaats. Toch is het een grote prestatie voor de ploeg uit Brackley, die in 2025 door zullen moeten pakken zonder Lewis Hamilton, en met tiener Kimi Antonelli naast Russell. Hamilton en Russell wisten bij elkaar vier keer te winnen dit seizoen, maar staan desondanks laatste in de kopgroep. Overwinningen als die op zaterdagavond zullen voor het moraal in de fabriek wonderen doen.

Iedereen echt verpletterd

Teambaas Toto Wolff was, niet geheel onbegrijpelijk, in een uiterst goed humeur na afloop van de race. De Oostenrijker grapte dat als de auto altijd zo goed zou zijn als op zaterdagavond, dat ze het kampioenschap makkelijk hadden gewonnen. “Het zou geweldig zijn als iemand deze auto's begrijpt, want vandaag hebben we echt iedereen verpletterd," zei hij tegenover Sky Sports F1. "We hadden makkelijk sneller kunnen gaan. We waren soms twee seconden sneller dan de rest en ik ben echt blij - het team verdient het. We hebben zo hard gewerkt in Brackley en in Brixworth en hier bij het raceteam, dus dit is een geweldige dag.”

Russell van een andere planeet

Wolff gaf later toe dat hij en het team wel degelijk weten waardoor de auto beter presteert op sommige banen vergeleken met anderen, wanneer er naar werd gevraagd. "Nee, dat begrijpen we wel, ik denk dat als je een auto ontwerpt en hem op de baan zet, je over het algemeen probeert om hem op elk circuit goed te krijgen. We lijken heel goed te zijn als het hoge snelheden zijn en als het wat frisser is met minder grip, en dat is iets waar we trots op kunnen zijn, maar als het warm wordt, dan presteert de auto niet zo goed. George was gewoon van een andere planeet. Hij had de race de hele tijd onder controle. Ik denk dat het verdedigen tegen Leclerc spectaculair was en Lewis kwam van P10 met een supersterke auto en eindigde slechts vijf seconden achter George. Chapeau.”

