Max Verstappen denkt dat hij zijn criticasters nu wel heeft laten zien dat hij ook wereldkampioen kan worden als een auto niet zo dominant is. Volgens Verstappen was hij dit seizoen al veel eerder wereldkampioen geweest als hij de auto van McLaren onder z'n kont had gehad.

Het jaar 2024 begon voortvarend voor Verstappen. Althans, op de baan, want naast de baan was het vooral onrustig in kamp Red Bull. Verstappen sloot zich af voor deze ruis en liet zich gelden op het circuit. Hij reeg de zeges aaneen en leek wederom op weg naar een nieuwe wereldtitel. Dit begon echter te veranderen vanaf de Grand Prix van Miami. De RB20 zakte terug, terwijl McLaren een grote stap voorwaarts deed. Lando Norris trad naar voren als nieuwe uitdager van Verstappen en hij legde meermaals het vuur bij Verstappen aan de schenen. Het bleek echter niet genoeg, want Verstappen wist ondanks zijn mindere auto toch ieder weekend te maximaliseren.

Verstappen snoert criticasters de mond

Verstappen kreeg vaak het verwijt dat hij alleen kan winnen omdat hij zo'n goede auto heeft. De Nederlander hoopt dat het nu een keer klaar is met die verhalen. "Dat soort dingen motiveren mij alleen maar. Als mensen kritisch zijn en denken dat ik alleen maar in de beste auto kan winnen, dan bewijs ik het tegendeel", zo zei hij bij de Nederlandse media in Las Vegas. Zijn criticasters zullen hem nu toch enigszins credits moeten geven voor hoe hij dit seizoen heeft weten te presteren, zelfs in de periode dat hij absoluut niet de beste auto had. "Als ik het nu nog niet krijg, dan weet ik het ook niet meer", lacht Verstappen.

Verstappen in McLaren "nog eerder" kampioen

Verstappen denkt dat als hij dit seizoen in een McLaren had gereden, hij nog veel eerder wereldkampioen was geworden. "Ja, nog eerder", zo deelt hij toch een tik uit aan concurrent Lando Norris. Of hij in zijn andere titeljaren ook had kunnen winnen met een mindere auto? "In 2021 wel. In 2022 was het misschien lastig geworden, daar waren ze [Ferrari, red.] iets te fragiel voor, denk ik. 2023 denk ik niet", besluit hij.

