Max Verstappen heeft zondag zijn vierde wereldtitel uit zijn carrière weten te pakken en na afloop was het dus tijd voor festiviteiten en cadeautjes. Uit handen van Helmut Marko kreeg de viervoudig wereldkampioen een bijzonder cadeau waar hij de rest van het seizoen mee kan rijden.

Het was een seizoen met ups en downs voor Verstappen. De Limburger begon het jaar met overwinning na overwinning, waardoor het al vroeg erop leek dat we een herhaling van 2023 mee zouden gaan maken. Dat bleek uiteindelijk toch allemaal stukken anders uit te vallen dan op dat moment gedacht werd. De dominantie van Red Bull verdween, andere teams kwamen dichterbij en we zagen ineens een hoop andere winnaars. Op een gegeven moment hadden we zelf een strijd om het kampioenschap met een dichterbij komende Lando Norris. Toch werd het nimmer écht spannend en Verstappen deelde in Brazilië met misschien wel zijn beste race uit zijn leven de genadeklap uit aan de Brit.

Nieuwe helm

Daar plukt hij vandaag in Las Vegas de vruchten van: wereldtitel nummer vier is een feit. Na afloop van zijn vijfde plek in de gokstad was het tijd om de Nederlander te eren voor zijn vierde wereldtitel en daar hoort vanzelfsprekend ook een speciale helm bij. Die gouden kampioenschapshelm ontving hij uit handen van niemand minder dan zijn vertrouwenspersoon, Helmut Marko. Iets waar hij overduidelijk blij van werd.

