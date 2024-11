Het ongelofelijk wisselvallige seizoen van Mercedes en George Russell heeft richting het einde van het seizoen toch nog een prachtig toetje gekregen. De Britse coureur was dominant vanaf pole position en pakte dan toch eindelijk weer een overwinning dit seizoen: de derde uit zijn loopbaan.

Het hele weekend was het al duidelijk dat het team van Mercedes de zaakjes uitstekend op orde had in Las Vegas. Vanaf de vrijdag kwamen de Zilverpijlen al continue bovendrijven en het was Russell die in de kwalificatie de touwtjes het beste aan elkaar wist te knopen voor de pole position. De Britse rijder vertrok dus vanaf de beste stek op de grid. Aan het begin van de race moest hij nog wel een ferme aanval van Charles Leclerc ontwijken. Dat deed hij met verve, waarna hij daarna nimmer meer in de problemen kwam op het Strip Circuit.

Tijd om te feesten

Het was een welkome opsteker voor Russell, die toch niet het meest gemakkelijke seizoen uit zijn loopbaan beleefde. De vreugde was groot, zoals we konden horen op de boardradio van de nummer zes in het wereldkampioenschap "Vertel mij het maar, het wordt een geweldig feest. Ik zou eigenlijk moeten vliegen over een paar uur, maar dat gaan we mooi annuleren. Ik ga genieten van het feest met het hele team. Dit was een droomweekend. Ik heb geen idee hoe we zo snel konden zijn", zo lijkt hij nog altijd niet te beseffen dat hij zojuist heeft gewonnen. De Britse rijder had verder geen betere plek kunnen bedenken om zo'n weekend te beleven: "Vegas is een gekke, gekke plek. Als je dit allemaal ziet op de achtergrond. Ik kan deze plek niet eens omschrijven. Een één-twee samen met Lewis. Geen mooiere plek waar dit had kunnen gebeuren."

