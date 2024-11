Max Verstappen (27) heeft tijdens de Grand Prix van Las Vegas definitief beslag weten te leggen op zijn vierde wereldtitel. De Nederlander finishte als vijfde en dit was door de zesde plaats van Lando Norris ruim voldoende om wereldkampioen te worden. Na afloop kwam Verstappen hoorbaar emotioneel op de boordradio.

De overwinning leek er op geen enkel moment serieus in te zitten in Vegas en daarom moest Verstappen zich puur richten op concurrent Norris. De Brit was immers de enige die het titelfeestje nog een week had kunnen uitstellen voor Verstappen. Dit gebeurde niet, want de McLaren stelde teleur in de straten van de gokstad. Norris had het tempo niet om voorin mee te doen en finishte uiteindelijk als zesde. Omdat Verstappen als vijfde over de streep kwam, was dit ruim voldoende om definitief een klap te geven op de vierde wereldtitel. Hoewel hij inmiddels weet hoe het voelt om kampioen te worden, neemt dit niet weg dat Verstappen duidelijk emotioneel was na afloop.

Lambiase en Horner trots op Verstappen

Toen Verstappen eenmaal de finishlijn passeerde en de bevestiging ontving dat hij voor de vierde keer wereldkampioen Formule 1 was geworden, sprongen de tranen hem in de ogen. "Dat is vier op een rij", zo liet zijn engineer hem weten. Christian Horner voegde daaraan toe: "Max Verstappen, een viervoudig wereldkampioen. Dat is een fenomenale prestatie. Je mag enorm trots zijn op jezelf, net als dat wij dat zijn."

Verstappen in tranen na behalen vierde titel

Verstappen reageerde stotterend, maar vol blijdschap: "Oh mijn God, wat een seizoen! Bedankt jongens. Bedankt! Het was iets moeilijker dit jaar, maar we hebben het voor elkaar gekregen. We hebben alles gegeven, echt bedankt jongens. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn." Toen hij zijn RB20 eenmaal geparkeerd had, stapte hij samen met Gianpiero Lambiase in een Rolls Royce. Daarmee werd hij vervoerd richting de plek waar het kampioenschap interview ging plaatsvinden.

