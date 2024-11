Hamilton kan leven met P2: "Kampioenschap is voorbij, dus we gaan nu volle bak"

Hamilton kan prima leven met zijn behaalde tweede plek in Las Vegas. De Brit moest vanaf P10 een inhaalrace inzetten en kwam achter teamgenoot en overwinnaar George Russell over de streep.

Hamilton vertrok zondagochtend vanaf P10, na een dramatische kwalificatie op het Las Vegas Street Circuit. De zevenvoudig kampioen had wel de snelheid, maar kon het rondje op het juiste moment niet aan elkaar knopen. De wedstrijd zou dan ook een heuse inhaalrace worden, want de W15 kwam onder de koude omstandigheden in de Amerikaanse gokstad tot leven. Het heeft de Brit uiteindelijk de tweede plek opgeleverd.

Hamilton dankbaar

Tegenover Jenson Button wil Hamilton allereerst Max Verstappen in het zonnetje zetten. "Allereerst wil ik Max feliciteren met het kampioenschap met nog een aantal races te gaan. Als ik gisteren mijn taak had gedaan, dan was het vandaag makkelijk geweest. We moesten vanaf P10 komen en het team heeft het geweldig gedaan. We wisten niet waarom we vandaag zo snel waren. Zo goed heeft de auto nog niet gevoeld. Ik ben dankbaar dat we het zover hebben kunnen krijgen", opent Hamilton. "Misschien is één van de redenen dat we zo goed gingen, omdat het nu zo koud is. In warme omstandigheden gaan wij vaak wat lastiger. Als de auto in de komende races ook zo te besturen is, dan komt het wel goed. Het kampioenschap is voorbij, dus we gaan nu volle bak", aldus Hamilton.

