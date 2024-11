Max Verstappen grapt dat hij tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas high in de auto zat, vanwege de extreme wietgeur. In Nevada is het, net als in Nederland, legaal om een jointje op te steken.

Het is opvallend vaak terugkerend fenomeen dit weekend: Formule 1-coureurs die klagen over de sterke wietlucht rondom het Las Vegas Street Circuit. Tijdens de eerste vrije trainingen lieten meerdere rijders optekenen dat de geur van wiet erg aanwezig was, zelfs vanuit de cockpit. In Las Vegas is het net zoals in Nederland legaal om een joint op te steken, maar blijkbaar wordt er genoeg de lucht ingeblazen om een groene wolk over het circuit te laten trekken.

Sterke wietlucht

Ook Max Verstappen ondervond er hinder van: "Vandaag rook je het best goed", citeert De Telegraaf. "Ik was best wel high in de auto", klinkt het lachend. "Ideaal is het niet, want je ruikt het ook tijdens het rijden en het is best wel extreem." De Red Bull Racing-coureur kwalificeerde zich uiteindelijk als vijfde voor de race van morgen, waarin hij beslag kan leggen op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1.

Wereldkampioenschap in Las Vegas?

"We moeten eerst maar eens zien hoe we kunnen omgaan met de banden en hoe snel we zijn", aldus Verstappen. "Het liefst rijd ik vooraan mee voor de overwinning, maar ik weet niet of dat realistisch is, kijkend naar de snelheid van Mercedes en Ferrari. Ik kijk eerst naar onze eigen prestaties voordat ik ergens anders aan denk."

