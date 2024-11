Het team van Williams meldt dat het nog niet helemaal zeker weet of Franco Colapinto morgen tijdens de Grand Prix van Las Vegas in actie komt. De jongeling klapte tijdens de kwalificatie in de muur en schreef daarbij zijn Williams af, de impact was zo'n 50G en dus is het team voorzichtig over de eventuele inzet tijdens de race.

Voor Williams was het al een weekend waarbij alles perfect moest uitkomen. Niet alleen Colapinto, maar ook teamgenoot Alexander Albon kende de nodige klappers in Brazilië en dat heeft ervoor gezorgd dat het team flink moest overwerken om op tijd gereed te zijn voor het festijn in Las Vegas. Albon werd uiteindelijk in de kwalificatie uitgeschakeld als achttiende, Colaptino reed de veertiende tijd, maar kwam dus in aanraking met de muur.

Statement Williams

Het team van Williams mag dus na de kwalificatie wederom aan de bak om de wagen van Colapinto op te lappen, maar het is nog maar de vraag of de Argentijn in actie gaat komen. Williams laat op social media weten. Het gaat ditmaal niet zozeer om de onderdelen die wel of niet aanwezig zijn, maar om de gezondheid van de jongeling: "Tijdens de kwalificatie heeft Franco een zware impact van meer dan 50G opgelopen, wat een medische controle noodzakelijk maakte. Een impact van deze omvang is uiteraard significant en ernstig, en hij moet morgen opnieuw worden geëvalueerd voordat we weten of hij goedgekeurd wordt om te racen. Franco's gezondheid is het enige dat telt, en we zijn blij dat het verder goed met hem gaat. We zullen verdere updates geven zodra we meer weten."

