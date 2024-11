Carlos Sainz is tevreden met zijn tweede plaats tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. George Russell bleek sneller, maar Sainz kon wel de coureurs van McLaren en Max Verstappen achter zich houden.

Sainz stond zelf lang op P1, maar zag in de slotfase Russell nog langs hem gaan. Volgens Sainz was het lastig om in deze koude omstandigheden de banden op temperatuur te krijgen en houden. "Het was erg lastig. Een spannende kwalificatie. Ik zat wat dichter in de buurt van pole dan ik verwacht had. Ik dacht dat ik pole had, maar toen kwam Russell nog aanzetten in de slotfase. Ik denk dat we in een goede positie starten morgen."

Sainz over GP Las Vegas

Voor de race op zondag is Sainz hoopvol. Hij kent ook al zijn grootste concurrent: Mercedes. "We moeten met zelfvertrouwen naar morgen gaan en denken dat we voorin mee kunnen doen. Morgen krijgen we wellicht een kans op de overwinning en dat zal het doel zijn. Het inhalen en managen van de banden zal zondag anders zijn, maar vandaag was Mercedes erg goed. Zeker in de eerste sector, daar waren ze 0.3 seconden sneller dan wij. Dat haalden we weer in gedurende de ronde. We gaan er gewoon aan beginnen en dan zien we wel hoe het gaat eindigen." Volgens Sainz is het belangrijk dat Ferrari zeges gaat boeken om nog kans te maken op het kampioenschap bij de constructeurs. "Ik denk dat we zeges moeten boeken om McLaren te verslaan. Het is niet zo dat we achter hun kunnen eindigen omdat we een voorsprong of kleine achterstand hebben in het kampioenschap. Dan gaan we naar Qatar, wat geen goed circuit voor ons zou moeten zijn. Daar gaan we het lastig krijgen. We moeten zeges boeken, dus het zal mijn doel en aanpak niet veranderen."

