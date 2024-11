Herbert snapt Red Bull niet: 'Verstappen is de enige, waarom wil Horner dat?'

De veelbesproken FIA-steward Johnny Herbert heeft zich maar weer eens uitgesproken in de pers. Ditmaal niet over de controversiële acties van Max Verstappen in zijn gevechten met Lando Norris, maar over teamgenoot Sergio Pérez. Herbert snapt er niets van dat Red Bull de Mexicaan zoveel tijd geeft om zich te herpakken.

Al maanden staat de druk er vol op bij Pérez, die maar mondjesmaat punten weet binnen te harken voor Red Bull Racing. Dit heeft als gevolg gehad dat de Oostenrijkse renstal de leiding in het constructeurskampioenschap uit handen heeft moeten geven aan McLaren. En recent is ook Ferrari aan Red Bull voorbijgegaan in het klassement. Pérez leek in de zomerstop het veld te moeten ruimen, maar kreeg op het laatste moment toch nog een nieuwe kans. Sindsdien is het niet veel beter gegaan met de 34-jarige coureur, maar toch blijft Red Bull hem de hand boven het hoofd houden. FIA-steward Herbert snapt daar niets van.

FIA-steward begrijpt Red Bull niet inzake Pérez

In aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas spreekt Herbert zich uit over de situatie van Pérez. "Hij had vorig jaar een hele goede race in Vegas. Hij vocht om de leiding en werd uiteindelijk derde", zo zegt de 60-jarige Brit in gesprek met FlashscoreUSA.com. "De wil lijkt er bij Red Bull te zijn om hem nog een kans te geven, maar dat begrijp ik niet helemaal. We zijn op een punt gekomen dat het [het herstel, red.] gewoon niet heeft plaatsgevonden. Ik snap dat hij graag wil racen tegen de beste, Max, maar dat heeft niet echt gewerkt. Dit jaar is dat gewoon verwaterd."

Waarom houdt Horner vast aan Pérez naast Verstappen?

Volgens Herbert zal Pérez ongetwijfeld benaderd zijn door andere teams, maar hij gelooft niet dat dit topteams zijn geweest. "Heeft hij aanbiedingen gehad van anderen? Waarschijnlijk. Maar zijn dat teams bij wie hij een kans heeft om een race te winnen? Nee. Absoluut niet", zo is de FIA-steward stellig. Herbert begrijpt dan ook niets van Horner, die in zijn ogen blijkbaar oké is met het feit dat Verstappen als enige belangrijke punten scoort. "Christian lijkt hem op zeker te willen houden, wat ik verwarrend vind. Iedereen die de race zondag gaat kijken, weet dat elk team twee goede coureurs nodig heeft. Max is de enige die die constructeurspunten pakt."

