Max Verstappen kent een teleurstellende eerste dag in Las Vegas. De Nederlander heeft aanstaande zondag de kans om zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap binnen te halen, maar dan moet er wel eerst nog wat gebeuren.

Max Verstappen bleef in de eerste vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas steken op de vijfde plaats. Tijdens de tweede oefensessie kwam de drievoudig wereldkampioen niet verder dan de zeventiende tijd. Het Las Vegas Street Circuit was op vrijdag spiegelglad en nog erg "stoffig", waardoor veel rijders grote moeite hadden met het vinden van de snelheid. Red Bull Racing lijkt echter ook veel te verliezen op het rechte stuk, en dat heeft weinig met het gebrek aan grip te maken.

Rijden op ijs

"Het was erg glad", blikt Verstappen terug op de eerste dag in Las Vegas. "We hadden er moeite mee om de banden op temperatuur te krijgen, met name over één ronde. In de lange runs waren we wat competitiever, maar we hebben nog wat fine tuning nodig. We liggen ver achter qua de snelheid over één ronde, vanwege de unieke omstandigheden hier. Maar dat is voor iedereen hetzelfde. We moeten ontdekken wat we fout doen. Het is alsof we op ijs rijden."

Verkeerde achtervleugel

Verstappen wordt er daarnaast niet door geholpen dat Red Bull Racing niet de juiste achtervleugel bij zich heeft. Het exemplaar is te steil, waardoor er naar verluidt zes tienden wordt verloren op het rechte stuk. "We hebben geen kleinere vleugel bij ons, zoals onze concurrenten", zei Red Bull-topman Helmut Marko daarover. "Dat zou zeker helpen." Of ze er nog op tijd een over kunnen laten vliegen? "Nee."

