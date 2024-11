Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft tekst en uitleg gegeven over de opvallende boordradio van Lewis Hamilton na afloop van de Grand Prix van Brazilië, waarna er werd gespeculeerd over of hij het seizoen nog wel af zou maken bij de Duitse grootmacht.

Lewis Hamilton vertrekt aan het eind van dit jaar naar Ferrari, waar hij in de herfstdagen van zijn carrière een achtste wereldkampioenschap uit het vuur hoopt te slepen. De 39-jarige coureur reed zes zijn van zijn titels bij elkaar in dienst van Mercedes, maar de Duitse grootmacht is de afgelopen jaren teruggevallen qua performance. Ook dit seizoen wordt gekenmerkt door de inmiddels bekende pieken en dalen van Mercedes. Waar de auto het ene weekend goed presteert, gaat hij een week later voor geen meter.

Pikante uitspraken Hamilton

Zo ook op Interlagos. Hamilton kende een draak van een zondag in het door hem zo geliefde Brazilië, waar hij bleef steken op de tiende plaats. Na afloop sprak hij over de boordradio uit: "Als dit de laatste keer was, spijt het me dat het niet beter was." Het zorgde voor speculatie over of Hamilton het seizoen nog af zou maken bij Mercedes, of dat hij er vroegtijdig een punt achter zou zetten. De Brit heeft inmiddels zelf laten weten dat hij zijn uitspraken in het moment deed: "Ik voelde me op dat moment gewoon zo", aldus Hamilton. "Ik wilde niet echt terugkeren na dat weekend. Maar ik ben nu hier in Las Vegas. Ik zit goed in mijn vel en ga alles geven in de laatste paar races."

Wolff reageert

Ook teambaas Toto Wolff heeft inmiddels op de uitspraken gereageerd: "We weten allemaal al jaren dat Lewis het hart op de tong heeft", klinkt het. "Ik denk dat het hele raceweekend, en met name de zondag, zo'n negatieve ervaring voor hem was, dat het op een bepaalde manier niet heel ongewoon was. Dit keer was het misschien... Ik verbeter mezelf: deze keer ging het bijzonder slecht, maar ik denk dat hij en wij als team het goed doen. We blijven samen werken, want er zijn nog drie races te gaan. Aan het begin van het jaar werd aangekondigd dat hij naar Ferrari gaat, en ik ben best trots op hoe hij de professionele relaties heeft weten te onderhouden. We wisten dat het niet makkelijk zou worden. En op zo'n dag gaat de auto dan voor geen meter en geven we hem niet het materiaal dat hij zou moeten hebben."

