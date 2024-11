Aan het begin van dit Grand Prix-weekend in Las Vegas hoorden we dat huize Verstappen er een nieuw gezinslid bij heeft gekregen. Max Verstappen onthulde namelijk dat hij een nieuwe kat heeft gekocht naast zijn twee huidige katten. Kelly Piquet post nu een foto van het nieuwe lid van de familie.

Verstappen leeft in Monaco zijn gelukkige leven als hij niet voor zijn werk over de hele wereld aan het reizen is en de Red Bull-coureur geniet daar in zijn appartement samen met Kelly Piquet en Penelope. We weten bovendien dat de Nederlander ook graag aandacht besteed aan zijn katten, Jimmy en Sassy. Verstappen is een heus kattenmens en de man uit Hasselt is blijkbaar nog niet klaar met het uitbreiden van de familie op dat gebied. Dit weekend is de Red Bull-rijder aanwezig in Las Vegas om daar mogelijk zijn vierde wereldkampioenschap uit zijn loopbaan te pakken te nemen en daar onthult hij dat er een nieuw gezinslid bij is gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw gezinslid Verstappen

De drievoudig wereldkampioen liet namelijk weten een nieuwe kat te hebben gekocht en dus wordt het weer nét iets drukker in huize Verstappen. De Nederlander kreeg direct de vraag hoe het nieuwe beestje heet, waarna hij na even nadenken op de naam 'Donatello' kwam. Het is nog even de vraag of dat de daadwerkelijke naam is, of Verstappen dat ter plekke verzon omdat er nog geen naam is. Inmiddels weten we echter wél hoe het beestje eruit ziet. Dit met dank aan Piquet. De vriendin van de Red Bull-rijder heeft namelijk een foto van de pluizenbol op Instagram geplaatst. De foto is te zien als tweede in de slide van de Braziliaanse hieronder.

