Vrijdag 17 maart 2023 11:47 - Laatste update: 12:02

Het team van Mercedes baarde vorige week opzien door de fans en medewerkers toe te spreken in een excuusbrief namens Toto Wolff, George Russell en Lewis Hamilton. Opvallend genoeg geeft laatstgenoemde nu echter aan helemaal niks van die brief af te weten en hem überhaupt niet gelezen te hebben.

Na afloop van de race in Bahrein is het flink gaan rommelen binnen de Duitse formatie. Hamilton liet zich bijvoorbeeld bijzonder kritisch uit over het team en volgens geruchten zouden ook de contractbesprekingen voorlopig stopgezet zijn. In een poging alle koppen weer bij elkaar te steken, overnam Mercedes vervolgens een bijzondere actie. Namens Russell, Hamilton en Wolff werd er namelijk een speciale brief gepubliceerd om iedereen weer moed in te praten. "Bahrein doet pijn. Het doet bij iedereen pijn die met de vastberadenheid het seizoen in ging om te gaan vechten om wereldkampioenschappen", zo viel er onder meer te lezen.

Vervolgens wordt er met drie punten uiteengezet hoe men van plan is de boel om te draaien. Dat wil men doen door niet te panikeren, het hoofd omhoog te houden en de hulp van de fans in te schakelen om het team naar voren te schreeuwen. "Het herstel is direct na de race begonnen. Iedereen heeft zijn deel. Ben jij klaar om ons te helpen om terug te vechten? Als dat niet zo is, geen probleem. Als dat wel zo is, dan gaan we ervoor", viel er ten slotte te lezen. Volgens de socials van Mercedes werd de brief verzonden namens Wolff, Russell en Hamilton.

We’re together through thick and thin – from Toto, Lewis and George, to every single woman and man in the factories in Brackley and Brixworth. And we love the challenge. 💪



We have a message for you, Team ❤️👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 11, 2023

Daar blijkt nu echter weinig van waar. Hamilton krijgt richting het raceweekend in Djedda vragen over de brief die richting de fans gestuurd werd en reageert dan opmerkelijk. "Aan de fans? Ik heb hem niet gelezen", zo wordt hij geciteerd door Silver Arrows. "Ik kijk niet echt naar het nieuws en zie dit soort dingen niet voorbij komen. Ik heb er dus vandaag pas over gehoord. Ik heb er dus niet echt iets over te zeggen. Ik weet het echt niet. Ik weet de reden voor de brief niet en wat erin gezegd is. Alles wat ik weet, is wat ik zie binnen het team en hoe gefocust iedereen is. Dat is echte verantwoordelijkheid", besluit hij.