Jeen Grievink

Vrijdag 17 maart 2023 12:04 - Laatste update: 12:16

Fernando Alonso kan niets met de opmerkingen vanuit Red Bull Racing dat de auto van Aston Martin grotendeels een kopie lijkt te zijn van de Oostenrijkse kampioensbolide. Volgens Alonso is het onzin, want Mercedes zou precies hetzelfde hebben gezegd over zijn auto. "Dat geeft duidelijk aan dat geen van beide theorieën waar is", zo zegt de Spanjaard.

Aston Martin heeft sinds kort de beschikking over verschillende oud-medewerkers van Red Bull Racing en de meest bekende naam is toch wel aerodynamica-specialist Dan Fallows. Mede door de 49-jarige Brit is Aston Martin dit seizoen bijzonder goed uit de startblokken geschoten. Bij Red Bull werd al gekscherend gezegd dat Fallows hun project goed heeft gekopieerd. Alonso erkent dat Fallows een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van hun competitieve auto. "We hebben moed getoond tijdens de winter met ons project. Dan Fallows was zeer vastberaden", zo vertelde de tweevoudig wereldkampioen in gesprek met de media in Djedda.

Artikel gaat verder onder video

Alonso geeft "helemaal niets" om opmerkingen Red Bull

Maar dat ze bij Red Bull roepen dat hun auto is gekopieerd door Aston Martin, gaat Alonso te ver. Volgens hem heeft Fallows een geheel eigen concept geïntroduceerd. "Ik geef helemaal niets om die opmerkingen", zo foetert de man uit Oviedo. "Ik ben gefocust op mijn team, maar je kunt in één oogopslag zien dat er verschillen zijn tussen de twee auto's. Visueel zijn ze anders." Volgens Alonso moeten de opmerkingen, van o.a. Dr. Helmut Marko, met een korreltje zout worden genomen, want bij Mercedes zeggen ze precies hetzelfde. "Mercedes zegt dat 50 procent van de auto van hen is en Red Bull zegt ook dat 50 procent van de auto van hen is. Dat geeft duidelijk aan dat geen van beide theorieën waar is."

OOK INTERESSANT: Marko verwacht niets van Ferrari: 'Zullen hooguit keer pole position stelen'

Aston Martin twee seconden verbeterd

Alonso snapt echter wel dat mensen gaan speculeren over de reden achter de grote vooruitgang bij Aston Martin. "Als een team twee seconden verbetert, moet je op zoek naar de redenen", zo zegt hij. Maar Alonso kan het ergens ook wel waarderen dat er veel over zijn team wordt gesproken. "Ja, en het is vaak ook op een goede manier, want de teams prijzen het geleverde werk."