Max Verstappen stevent af op zijn vierde wereldtitel op rij, maar een gemakkelijk jaar was het absoluut niet. Eén van de stoorzenders waren de vele relletjes binnen Red Bull Racing, waarbij met name de ruzie tussen zijn eigen vader en Christian Horner er tussenuit sprong. Verstappen laat zich daar nu een keer over horen.

Verstappen weet de afgelopen jaren bijzondere dingen te doen en de drievoudig wereldkampioen stevent op grote snelheid af richting wereldtitel nummer vier, die aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Las Vegas officieel binnengehaald kan gaan worden. Het was niet het meest gemakkelijke seizoen voor de 27-jarige rijder uit Hasselt, maar tijdens de race in São Paulo liet hij na een reeks controverses maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is op het circuit. De ongekende rit op het circuit van Interlagos liet wereldwijd de monden openvallen, een welkome opsteker na niet het gemakkelijkste jaar uit zijn loopbaan.

Goede relatie met beiden

Met name de vete tussen Horner en Jos Verstappen zorgde voor veel opschudding in de Formule 1. In een uitgebreid gesprek met BBC gaat Verstappen nu in op hoe hij naar die situatie keek en kijkt: "Hetgeen altijd belangrijk geweest is, is dat ik een goede relatie heb met Christian én mijn vader. Mijn vader denkt natuurlijk aan mij en wil het beste voor me. Wat ik wil doen en hoe ik in het team lig. Natuurlijk had hij de nodige vragen, maar op hetzelfde moment was ik zelf heel erg bezig met de prestaties van de auto en die auto beter te maken. Aan het einde van de dag kan hij [Jos] ook zien dat iedereen nu normaal is, eraan werkt en kijkt naar de prestaties."

Hoeft geen beste vrienden te zijn

Verstappen vervolgt: "Mensen hoeven niet altijd beste vrienden te zijn en samen op vakantie te gaan. Naar mijn idee kun je ook een prima werkrelatie hebben. Ik heb het gevoel dat dat ook het geval is en het voornamelijk de laatste tijd veel beter gaat. Ik heb wel altijd gezegd dat wanneer je problemen met elkaar hebt of je niet blij bent met elkaar, dat je moet praten en communiceren. Je praat tegen elkaar en dat is altijd beter dan dingen naar elkaar afvuren in de media. Dat heb ik altijd tegen ze allebei gezegd, waardoor ik ook nooit een kant heb gekozen. Ik denk dat het gewoon een teken van gezond verstand was, tegen hen beiden."

