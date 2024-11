Las Vegas is een stad die naast zijn nachtleven bekend staat voor het opzetten van de meest spectaculaire en uitbundige evenementen in de wereld, maar de Grand Prix van 2023 is naar verluid het meest lucratieve event ooit in de stad. Ook de Superbowl, die twee maanden na de race in Las Vegas werd gehouden, wist niet op te boksen tegen de koningsklasse van de motorsport.

De Formule 1 heeft er, sinds in 2017 te zijn overgenomen door het Amerikaanse Liberty Media, enorm veel werk van gemaakt om de sport zo populair mogelijk te maken in eigen land. Zeven jaar later staan er inmiddels drie Grands Prix op de kalender die in de Verenigde Staten plaatsvinden, en is de sport ook deels door Drive To Survive op Netflix exponentieel gegroeid in het land. De sport heeft 700 miljoen uit eigen zak geïnvesteerd in het organiseren van de Grand Prix van Las Vegas, en dat heeft, ondanks alle kritiek op het evenement, economisch gezien zijn vruchten afgeworpen.

Anderhalf miljard economische impact

Volgens cijfers van The Washington Post zou de Grand Prix van Las Vegas in 2023 in totaal een economische impact van 1.5 miljard dollar hebben gehad op de stad, hetgeen het het meest lucratieve evenement ooit zou maken van Las Vegas. Bezoekers aan de stad zouden bijna vier keer meer per persoon hebben uitgegeven dan de gemiddelde bezoeker, wat bijna 900 miljoen opleverde, en ook is er aan belastingomzet 77 miljoen dollar geïnd. Tel hier de 2,200 banen bij op om het circuit en de paddock te bouwen, en de economische impact bedraagt anderhalf miljard dollar. Dit jaar zijn die banen niet meer nodig, gezien het circuit en de paddock er nu al staan, maar er worden nog steeds honderden miljoenen aan inkomsten verwacht.