Hoewel Max Verstappen met enige regelmaat de meest briljante dingen op de baan laat zien, krijgt de drievoudig wereldkampioen ook zo nu en dan de nodige kritiek te verwerken. David Coulthard begrijpt daar weinig van en vindt het vreemd dat sommige mensen zijn kunsten niet kunnen waarderen.

Verstappen weet de afgelopen jaren bijzondere dingen te doen en de drievoudig wereldkampioen stevent op grote snelheid af richting wereldtitel nummer vier, die aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Las Vegas officieel binnengehaald kan gaan worden. Het was niet het meest gemakkelijke seizoen voor de 27-jarige rijder uit Hasselt, maar tijdens de race in São Paulo liet hij na een reeks controverses maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is op het circuit. De ongekende rit op het circuit van Interlagos liet wereldwijd de monden openvallen, al kan nog lang niet altijd iedereen het opbrengen om de kunsten van Verstappen te beamen.

Artikel gaat verder onder video

Niet objectief oordelen

Vaak heeft dat vooral te maken met die controverses die de Nederlander ook zo nu en dan meemaakt, waardoor niet alle fans hem waarderen op basis van zijn rijkwaliteiten. Althans, dat zegt Coulthard. In gesprek met PlanetF1 legt hij het uit: "Ik ben gewoon een fan van de sport. Daarvoor had ik wat ervaring in het rijden. Ik heb wat gewonnen, maar ook heel veel verloren. Tijdens mijn tijd heb ik behoorlijk wat briljante coureurs mogen observeren. Het verbaast me echter dat, alleen omdat iemand een coureur als persoon niet mag, dat het oordeel over de feiten vertroebelt."

Vooroordelen

De voormalig Red Bull-rijder vervolgt: "Ik weet niet of er ooit een persoon in de Formule 1 die succesvol was en niet controversieel. Misschien als je teruggaat naar de jaren 60 en 70, toen ze letterlijk hun leven in de waagschaal. legden. Hoewel ik vrij oud ben, deed ik toen nog niet mee. Daar kan ik dus niet over oordelen. Zijn rit in Brazilië was een les voor alle coureurs. Het was op een ander niveau. Als iemand dan niet kan toegeven dat het briljant was, dan heb je een probleem. Ze hebben een probleem met vooroordelen. Dat is precies wat zoveel problemen in de wereld veroorzaakt", besluit Coulthard.

Gerelateerd