Wolff reageert op kritiek na Hamilton-"houdbaarheidsdatum" opmerking

Mercedes-teambaas Toto Wolff kwam recentelijk onder vuur na een opmerking over Lewis Hamilton uit een nieuw boek over Mercedes, Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane. Wolff had het over de beslissing van Hamilton om naar Ferrari te vertrekken, waarna de Oostenrijker zei dat "iedereen een houdbaarheidsdatum heeft".

De opmerking is opgevat als een sneer naar Hamilton, die in zijn twaalf seizoenen bij Mercedes zes keer kampioen werd en achtmaal het constructeurskampioenschap won met Nico Rosberg en Valtteri Bottas, en dat hij op 39-jarige leeftijd niet meer de oude is. Hamilton gaat zelf Charles Leclerc vergezellen bij Ferrari, en de Brit wordt volgend seizoen vervangen door het veelbelovende talent Kimi Antonelli, die als rookie het gat wat Hamilton achterlaat zal moeten opvullen.

Uit context genomen

Wolff sprak op dinsdag op de Britse radio voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas, en krabbelde terug op de opmerking uit het Mercedes-boek. “Het [de houdbaarheidsdatum-opmerking] is een beetje uit context genomen. Waar ik op doelde is dat we allemaal ouder worden, of het nu in een auto is of op een veld of als manager of ondernemer,” legde hij uit bij BBC Radio 4. "En dit is wat ik probeer te doen met mezelf, om te begrijpen of ik van 'geweldig' naar 'goed' [ben gegaan], omdat 'goed' niet meer in de Formule 1 hoort."

Hamilton anders dan toen hij 20 was

Los van de introspectie van Wolff, denkt de Oostenrijker dat Hamilton zeker nog een coureur van wereldklasse is. De zevenvoudig kampioen heeft het simpelweg niet kunnen laten zien door de kuren van zijn W15. "In tegenstelling tot wat ik van mezelf denk, denk ik dat we bij Lewis zien dat hij heel goed is als de auto goed is en we zijn niet in staat geweest om hem die auto te geven waarin hij het beste kan presteren. En dat is een frustratie die we ook hebben in het team en bij hemzelf. Maar hij is erg scherp. Hij is anders dan toen hij 20 jaar oud was, dat is zeker duidelijk, maar zijn ervaring en zijn racecraft zijn geweldig.”

