Het team van Williams heeft haar financiële boekhouding bekendgemaakt van 2023, en een verlies van maar liefst honderd miljoen euro gedraaid. Het team uit Grove staat momenteel op de negende plaats in het constructeurskampioenschap, waar het in 2023 nog op de zevende plaats eindigde. Een van de voornaamste redenen voor het aanzienlijke verlies is het gebrek aan prijzengeld, gezien Williams in 2022 als laatste eindigde, hetgeen in 2023 wordt uitbetaald.

Williams noteert in het rapport een brutoverlies van maar liefst 80,3 miljoen pond, of 96,1 miljoen euro, en een nettoverlies van 84,3 miljoen pond, of 100,8 miljoen euro. De omzet van het team ging in 2023 omlaag met 18 miljoen euro vergeleken met 2022, terwijl de kosten met meer dan 30 miljoen omhoog schoten. De verlaagde omzet kan deels uitgelegd worden door de prestaties op de baan. In 2021 eindigden George Russell en Nicholas Latifi nog op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap - dit werd in 2022 uitbetaald - maar zakte het seizoen erna af naar de laatste plaats.

Verlies werd verwacht

Ondanks de alarmerende cijfers, raakt Williams niet in paniek. Matthew Savage, de financiële directeur van het historische team, heeft na het publiceren van de cijfers uitgelegd dat dit geheel volgens de verwachtingen is. “Hoewel de verliezen zijn toegenomen ten opzichte van 2022, is dit in lijn met de verwachtingen en de strategie van het bedrijf om te blijven investeren in alle gebieden van het bedrijf om zowel de prestaties op het circuit als de commerciële prestaties te verbeteren in het streven naar succes op de middellange en lange termijn. De inkomsten waren lager in 2023 als gevolg van lagere inkomsten uit commerciële rechten in verband met de 10e plaats in het constructeurskampioenschap van 2022. De balans blijft sterk met netto activa van £67,3 miljoen per 31 december 2023 [bijna 50 miljoen minder dan 2022, red.], wat een gezonde financiële basis biedt om de langetermijnstrategie van het team voort te zetten om terug te keren naar de voorhoede van de grid en financieel duurzaam te zijn.”

