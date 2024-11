Carlos Sainz is openhartig over de pijn die hij voelde toen hij niet door een topteam werd benaderd, nadat het nieuws over zijn aanstaande vertrek bij Ferrari naar buiten kwam. Inmiddels heeft de Spanjaard er echter vrede mee, en is hij volledig gefocust op de nieuwe uitdaging bij Williams.

Het Formule 1-team van Ferrari zorgde afgelopen winter voor een golf van verbazing, door aan te kondigen dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich vanaf 2025 bij de Italiaanse grootmacht zal voegen. Het kind van de rekening werd Carlos Sainz. De Spanjaard werd door Ferrari geslachtofferd om plaats te maken, want op basis van zijn prestaties, was er weinig reden om met de viervoudig Grand Prix-winnaar te breken. Omdat het nieuws nog voor de start van het seizoen naar buiten kwam, leek Sainz echter tal van mogelijkheden te hebben om een nieuw onderkomen te vinden.

Vrede met de situatie

Langzaam maar zeker gingen er echter steeds meer deurtjes dicht. Toen eenmaal duidelijk werd dat een zitje bij een van de topteams er in 2025 niet in zou zitten, tekende Sainz bij Williams. Een team uit de achterhoede, maar tegelijkertijd een team dat duidelijk grote stappen vooruit aan het zetten is. Die noodgedwongen stap terug deed pijn bij Sainz, maar: "Inmiddels heb ik er vrede mee en ik geloof er heilig in dat als ik daar niet heen ga, dat is omdat het leven niet wil dat ik daar ben", klinkt het bij Sky Sports F1. "Dan komt er daarna iets dat goed blijkt uit te pakken."

Teruggeven aan Williams

De 30-jarige coureur vervolgt: "Het deed pijn destijds. We hebben allemaal een ego. Ik had een ego als coureur en kon er op dat moment met de pet niet bij. Persoonlijk begrijp ik nog steeds sommige beslissingen die mensen hebben genomen niet. Tegelijkertijd krijg ik alleen maar meer zin in de uitdaging, en ben ik erg blij met Williams. Williams is het team dat in mij heeft geïnvesteerd, het team dat vanaf het begin achter mij heeft gestaan, het team dat een jaar geleden al bij mij kwam. Ik wil die jongens geven wat ze mij hebben gegeven."

