De Formule 1-kalender breidt zich steeds verder en verder uit en inmiddels hebben we anno 2024 maar liefst 24 races op de kalender staan. Jos Verstappen waarschuwt nog maar eens: als het zo doorgaat zal de lol bij zoon Max Verstappen uiteindelijk wel gaan verdwijnen.

Dat Verstappen niet tot zijn 40e zal rijden in de Formule 1, is natuurlijk inmiddels geen groot geheim meer. In het verleden heeft de Red Bull-coureur al meermaals openlijk gesproken over zijn plannen voor de toekomst en het feit dat hij op een acceptabele leeftijd bijvoorbeeld graag nog in andere klassen wil rijden. Ook is de wereldkampioen steeds meer aan familie aan het denken en de tijd die hij liever met hen wil doorbrengen dan in het Formule 1-circus waar hij constant van huis is. Daarnaast is hij het vaak oneens met de kant waar de sport op gaat, zoals de sprintraces en de steeds vollere kalender.

Het loopt de spuigaten uit

Dat laatste punt wordt nu ook door vader Jos uitgelicht. In gesprek met Verstappen.com haalt hij nog maar eens aan dat het op deze manier steeds minder leuk wordt voor zijn zoon, die helemaal geen zin heeft om 24 weekenden van het jaar weg te zijn van zijn familie en thuis: "Ik merk wel dat het aantal races in de Formule 1 een beetje de spuigaten uitloopt bij meerdere coureurs. Zo ook bij Max. Hij is daar altijd erg uitgesproken over geweest. Ik denk dat het op een gegeven moment wel de lol een beetje wegneemt", zo waarschuwt Verstappen senior.

Andere verplichtingen

Bovendien is het zo dat Verstappen naast zijn activiteiten op de baan in de koningsklasse ook nog een hoop andere dingen heeft die hij doet: "Vroeger, toen ik begon, waren er een stuk of zestien, zeventien races. Nu zijn het er 24 en je merkt het bij alles en iedereen, zo ook bij monteurs, dat ze altijd onderweg zijn. Max is natuurlijk nog meer weg, want hij moet tussendoor ook nog in de simulator rijden en hij heeft ook nog sponsorverplichtingen, dan weet je hoe vaak hij van huis is.”

