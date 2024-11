Rui Marques is na een reeks van drie vertrokken wedstrijdleiders de volgende man die de functie van scheidsrechter in de koningsklasse gaat vertolken. Hij reageert voor het eerst sinds het plotselinge vertrek van Niels Wittich afgelopen week.

Na een rommelige winter en de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi uit 2021 kostte de enorme controverse rondom Masi hem uiteindelijk de kop en moest hij het veld ruimen in het kader van vernieuwingen binnen de wedstrijdleiding, aangekondigd door destijds nieuwbakken FIA-president Mohamed Ben Sulayem. Men ging in zee met Wittich als nieuw race director. Wittich deed zijn ervaring op in het Duitse DTM-kampioenschap en daarnaast was hij al dik twintig jaar actief binnen de FIA. Daar is echter plotseling een einde aan te komen.

Statement

Op dinsdag kwam het motorsportorgaan namelijk drie wedstrijden voor het einde van het seizoen plotseling met het nieuws dat Wittich zijn functie naast zich had neergelegd. "De FIA kan bevestigen dat Niels Wittich een stap terug doet van zijn positie als F1 race director, omdat hij een nieuwe kans achterna wil gaan", zo schreef de FIA in de verklaring. "Niels heeft zijn vele verantwoordelijkheden als wedstrijdleider met professionaliteit en toewijding vervuld. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem het allerbeste voor de toekomst." De beurt is na zijn vertrek aan de zeer ervaren Rui Marques.

Eerste reactie

Vanuit Macau reageert de nieuwbakken wedstrijdleider op zijn nieuwe functie: "Het is niet de vraag of ik verrast ben. Dingen veranderen en de ervaring die we opdoen brengt ons kansen. Ik geloof erin dat we allemaal ontwikkelen in de categorieën waarin we werkzaam zijn met alle ervaring die we opdoen", zo citeert PlanetF1. Hij weet verder nog niet of het een permanente rol als wedstrijdleider gaat opleveren: "Op dit moment is het zo dat ik het tot het einde van het jaar ga doen. Dan gaan we zien wat de toekomst brengt." Na de plotselinge dood van Charlie Whiting in 2019 zijn er al drie wedstrijdleiders de revue gepasseerd. Toch gelooft hij niet in een 'vloek' op deze functie: "Nee, het is gewoon een andere categorie waar ik wedstrijdleider van ga worden."

