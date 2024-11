De afgelopen week stond Niels Wittich ineens op straat nadat hij - zo zei de FIA - koos voor een nieuw avontuur en vertrok uit zijn functie. Zelf ontkende hij dat gerucht echter al snel en ook Jack Plooij beaamt dat. Volgens de analist is het echter een goede wisseling van de wacht.

Na een rommelige winter en de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi uit 2021 kostte de enorme controverse rondom Masi hem uiteindelijk de kop en moest hij het veld ruimen in het kader van vernieuwingen binnen de wedstrijdleiding, aangekondigd door destijds nieuwbakken FIA-president Mohamed ben Sulayem. Men ging in zee met Wittich als nieuw race director. Wittich deed zijn ervaring op in het Duitse DTM-kampioenschap en daarnaast was hij al dik twintig jaar actief binnen de FIA. Daar is echter plotseling een einde aan te komen.

Artikel gaat verder onder video

Statement

Op dinsdag kwam het motorsportorgaan namelijk drie wedstrijden voor het einde van het seizoen plotseling met het nieuws dat Wittich zijn functie naast zich had neergelegd. "De FIA kan bevestigen dat Niels Wittich een stap terug doet van zijn positie als F1 race director, omdat hij een nieuwe kans achterna wil gaan", zo schreef de FIA in de verklaring. "Niels heeft zijn vele verantwoordelijkheden als wedstrijdleider met professionaliteit en toewijding vervuld. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

Niet streng genoeg

Volgens Plooij zit de vork echter heel anders in de steel: "Hij is weggestuurd. Dat is nogal een groot verschil hé met dat je ontslag neemt. Ik snap het wel", stelt hij in het Race Café. Met name de FIA-president had het gehad met de wedstrijdleider. "Die Ben Sulayem is er klaar mee. Die vindt dat hij niet streng genoeg is. Er komen drie hele belangrijke races aan. De beslissing in het kampioenschap, in de kampioenschappen. Hij wil dat geleuter niet. Dan is het weer links, dan is het weer rechts, dan is het weer links. Hij houdt zich niet aan de regels. Er is één iemand die al die regels bij de FIA exact weet: Marques. Die nieuwe jongen. Die gast weet alles. Héél streng is 'ie."

Gerelateerd