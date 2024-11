Sergio Pérez heeft onthuld dat hij mogelijkheden om bij andere F1-teams te rijden heeft afgewezen. Ondanks dat hij een boel kritiek te verduren krijgt, zegt hij te houden van de uitdaging om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn bij Red Bull Racing.

'Checo' begon het seizoen uitstekend met vier podiums in de eerste vijf Grands Prix en ook in Miami zat hij er met de vierde plaats prima bij. Sindsdien is hij echter geen enkele keer meer in de top vijf gefinisht. De man uit Guadalajara is helemaal teruggezakt naar P8 in het kampioenschap met een flinke achterstand op Verstappen en de McLarens, Ferrari's en Mercedessen. Red Bull Racing is de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt door de tegenvallende prestaties van Pérez. Ook al heeft hij een contract voor 2025, dat geeft hem nog geen zekerheid. "Als de prestaties niet goed zijn, dan zijn contracten nutteloos", waarschuwde hoofdadviseur Helmut Marko bij F1-Insider.

Carrière doorbrengen bij topteam

"Zo gaat het nou eenmaal in de sport", begint Pérez bij GQ over het feit dat hij onder vuur ligt vanwege zijn prestaties. "Je hebt één à twee slechte races en ze beginnen meteen slecht over je te praten. Maar het zit ook in de cultuur van het team, van Red Bull - de geruchten, de gesprekken over het contract en dergelijke. Het maakt allemaal deel uit van het spelletje."

De Mexicaan openbaarde vervolgens dat hij eerder dit seizoen een aanbod heeft afgeslagen om ergens anders te rijden. "Ik heb een mogelijkheid gehad, twee mogelijkheden zelfs, om van team te wisselen. Ik heb ernaar gekeken, maar ik dacht, ik hou heel erg van de uitdaging die ik krijg bij Red Bull. Het is een extreem lastige taak om de teamgenoot van Max te zijn. Het is een uitdaging waardoor je eigenlijk alles moet trainen. Ik wil het laatste deel van mijn carrière bij een topteam doorbrengen, waar de druk er vol op staat. Aan het eind van de dag, wanneer je door een moeilijke periode gaat, wordt er veel over je gepraat. Maar uiteindelijk zou 90 procent van de grid maar al te graag mijn carrière willen hebben gehad", aldus Pérez, die niet wilde zeggen welke teams het waren van wie hij het aanbod heeft afgewezen.

