"De magie is er nog" ondanks moeizame periode Hamilton

Lewis Hamilton zijn zelfvertrouwen mag dan wel laag zijn op dit moment, maar de magie is er nog zeker, en hij is niet vergeten te rijden, zo meent Karun Chandhok. De voormalig coureur, die nu bij Sky Sports F1 actief is als analist, meent dat Hamilton zo veel mogelijk moet testen met Ferrari voor het seizoen begint, om zo bekend te worden met zijn nieuwe omgeving.

Na twaalf erg succesvolle seizoenen bij Mercedes houdt Hamilton het voor gezien bij het Duitse fabrieksteam. De Brit gaat zijn jongensdroom waarmaken en zal de rode overall aantrekken, en proberen Ferrari aan haar eerste titel sinds 2008 te helpen. Hij zal de garage delen met Charles Leclerc, die niet alleen pijlsnel is, maar ook een publiekslieveling in Italië en binnen Ferrari. Het enige wat nog ontbreekt op het CV van Leclerc is het winnen van een wereldkampioenschap; iets wat Hamilton als geen ander kan.

Artikel gaat verder onder video

De magie is er nog

Hamilton kent momenteel een mindere periode van het seizoen. Na overwinningen bij de Grands Prix van Groot Britannië en België zit de zevenvoudig kampioen in een dal - alhoewel Mercedes als team nu ook in mindere vorm verkeert. Hamilton moest het doen met de tiende plaats in Brazilië, en reed op eigen kracht de grindbak in op het Circuit of the Americas. Chandhok ziet dat de 39-jarige coureur op dit moment laag zit qua zelfvertrouwen. “Er komt een coureur aan die gewoon weinig vertrouwen heeft," vertelt Chandhok aan The Mirror. "Hij is niet vergeten hoe hij moet rijden, we hebben in Silverstone en Spa gezien dat de magie er nog steeds is. Ze moeten gewoon manieren vinden om zijn zelfvertrouwen weer op te bouwen en de beste manier om dat te doen is door hem weg te halen uit de publieke hogedrukomgeving, naar privétestdagen te gaan en te proberen te experimenteren en rond en rond en rond te stampen, zodat hij zich op zijn gemak voelt."

Rondje na rondje na rondje stampen

Ondanks dat Mercedes natuurlijk Duits is, opereert het team wel uit Engeland - Brackley, om precies te zijn. Daarvoor zat Hamilton vanaf zijn kinderjaren al bij McLaren, wat betekent dat het werken bij Ferrari een nieuwe ervaring zal zijn voor de 105-voudige racewinnaar. De beste manier om aan alle nieuwe omstandigheden te wennen, zo denkt Chandhok, is om simpelweg zo veel mogelijk te testen met oude Ferraris, om zo bekend te worden met de mensen en de manier van werken. "Het is een nieuw team, nieuwe mensen, nieuwe omgeving, de eerste keer dat hij niet bij een Brits team is. Probeer hem op zijn gemak te stellen met iedereen om hem heen, zodat wanneer je hem in Melbourne in de kwalificatiesituatie plaatst, het allemaal wat natuurlijker verloopt.”

Gerelateerd