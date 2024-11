De toekomst van Sergio Pérez is volgens recente berichten van Marca plotseling weer veilig bij het team van Red Bull, al blijft het onderaan de streep toch wel koffiedik kijken. Tim Coronel denkt dat het wel afgelopen is met de Mexicaan en vindt het tijd voor jong bloed.

GPFans vroeg Coronel naar zijn mening over de toch nog altijd zwaar tegenvallende Pérez, die ook de afgelopen races weer geen beste beurt wist te maken op een plek in de wereld waar hij juist zou moeten floreren. "Hij is zich geloof ik al vijf jaar aan het herpakken naast Max. Wat dat betreft denk ik dat het gedaan is. Laten we even wel zijn. Niemand wil graag naast Max rijden. Voor Red Bull is het ook een probleem om er iemand naast te krijgen. Aan de andere kant denk ik dat er heus wel een nieuwe garde klaar voor is om Max te gaan uitdagen. Maar Pérez? Nee, jij hebt het niet meer. Sorry, de resultaten zeggen het. Niet ik, maar de resultaten zeggen het."

Argentijn met een wil

Wie hem dan zou moeten vervangen, is de grote vraag. Eén van de veelgenoemde namen is die van Franco Colapinto. Ook Coronel blijkt onder de indruk van de Zuid-Amerikaan: "Colapinto, als een raket is hij binnengekomen. Bizar. Ik durf wel te zeggen: een Argentijn met een wil. Zijn manager is toevallig ook een relatie van ons. Passie! Dat is natuurlijk in Argentinië ook supermooi. Ik hoop dat hij de kans krijgt. Vergeet alleen even niet: naast Max moet je heel sterk zijn. Héél sterk zijn. Aan de andere kant, Colapinto heeft wel Albon overtroffen. Albon zat naast Max en die brak, misschien Colapinto niet."

Colapinto of Lawson?

Coronel vervolgt: "Zo’n jonkie duikt met een hele frisse wind erin. Ze nemen natuurlijk risico's en je ziet ook wel dat het af en toe even misgaat. Een ruw diamantje moet geslepen worden. Ik durf wel te zeggen dat ik hoop dat het een blijver is. Ik vind het wel vet hoe hij is binnengekomen en wat hij aan snelheid heeft laten zien. Pérez: bye bye. Colapinto: hi, hi." Toch zou de analist eerder op safe spelen en Colapinto bij Racing Bulls plaatsen. Liam Lawson kan dan doorschuiven: "Ik denk dat Max dan meer wordt uitgedaagd. Ik vind hem mooie dingen doen en gedegen. Colapinto vind ik nog te vers. Lawson door naar Red Bull."

