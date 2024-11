Het Formule 1-team van Ferrari zou overwegen om Arthur Leclerc in te zetten als rookie, tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. De Italiaanse grootmacht moet immers nog aan het reglement voldoen.

Formule 1-teams zijn het verplicht om twee keer per seizoen een zogeheten rookie-coureur in te zetten tijdens een vrije training, om zo jonge talenten kennis te laten maken met het materiaal van de koningsklasse. De fulltime-coureurs van de teams moeten allebei één keer langs de zijlijn blijven. Vanaf volgend jaar wordt dit verdubbeld naar vier optredens van rookie-coureurs, wat betekent dat alle vaste rijders twee keer een vrije training over moeten slaan.

Artikel gaat verder onder video

Rookie test

Een groot deel van de teams kiest er vaak voor om tijdens het laatste raceweekend in Abu Dhabi een rookie in te zetten, omdat de auto van dat jaar dan uitontwikkeld is. Zo zal ook Ferrari bij het aanstaande bezoek aan Yas Marina een junior inzetten, al is de Italiaanse grootmacht er nog niet over uit wie dit moet worden. Ferrari wilde in eerste instantie Oliver Bearman inzetten, maar doordat Bearman dit seizoen al drie keer is ingevallen, is hij geen rookie meer.

Arthur Leclerc

Volgens Motorsport.com overweegt Ferrari daarom nu om Arthur Leclerc in te zetten, het broertje van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Het is hoe dan ook de beurt aan Carlos Sainz om een training over te slaan, wat zou betekenen dat er tijdens de eerste vrije training zo maar eens twee Leclercs in de auto's van Ferrari zouden kunnen zitten.

Gerelateerd