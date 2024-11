In hoeverre hoort Verstappen nu al tot de grootse F1-coureurs aller tijden?

Max Verstappen is inmiddels bijna tien jaar actief in F1 en heeft zich volgens veel mensen nu al in het rijtje gereden met beste coureurs die de koningsklasse ooit heeft gezien. De statistieken bevestigen dit.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut namens Toro Rosso als jongste coureur aller tijden in F1. Het duurde iets meer dan een jaar voordat hij tijdens de 2016 Grand Prix van Spanje zijn debuut voor Red Bull Racing mocht maken en meteen zijn eerste race in F1 won. Daarna werd de Nederlander, en met hem de auto van Red Bull, jaar na jaar beter. In 2021 was het moment daar dat de auto goed genoeg was voor Verstappen om de dominantie van Mercedes en Lewis Hamilton uit te dagen. Met succes, want de Nederlander werd wereldkampioen na het meest spectaculaire en controversiële seizoen ooit in de koningsklasse. In het nieuwe tijdperk zijn Verstappen en Red Bull zelf aan het domineren. In 2022 en 2023 werd Verstappen kampioen bij de coureurs, terwijl Red Bull dat bij de constructeurs werd. Verstappen gaat normaal gesproken ook in 2024 weer kampioen worden, wat zijn vierde titel op rij zou zijn.

F1-records die Verstappen al in handen heeft

Verstappen heeft in de tien seizoenen dat hij inmiddels actief is in F1 al veel records op zijn naam geschreven. Zo is hij de jongste coureur ooit in een F1-sessie (2014 al) en die debuteerde in F1, punten scoorde, op het podium stond, de snelste ronde noteerde, een Grand Slam noteerde en een race won. Daarnaast heeft Verstappen ook de meeste zeges ooit in een seizoen (19 overwinningen in 2023), het hoogste percentage aan zeges in een seizoen (86,36% in 2023), meeste zeges op rij (10 in 2023), meeste podiumplekken in een seizoen (21 in 2023), meeste punten in een seizoen (575 punten in 2023), meeste rondjes op P1 in een seizoen (1003 in 2023) en hoogste percentage punten in een seizoen (92,74%). Ook heeft Verstappen het record in handen voor percentage rondjes geleid in een seizoen (75,70% in 2023), meeste pole/winst in een race in een seizoen (12 in 2023) en meeste kilometers op P1 in een seizoen (4914 in 2023). De Nederlander maakte ook de grootste achterstand ooit goed om wereldkampioen te worden (46 punten achterstand op Charles Leclerc in 2022) en is tevens met de grootste voorsprong ooit wereldkampioen geworden. Verstappen won ook, meer dan elke andere coureur, vanaf de meeste verschillende posities een race (tien) en deed dit tevens in 2022 vanaf zeven verschillende posities. Ook dit is een record. De meeste hattricks in een seizoen staat ook op naam van Verstappen met zes in 2023.

Ook heeft Verstappen het record in handen van aantal punten achter elkaar gescoord voordat hij nul punten scoorde (1055 van 2022 tot begin 2024) en staat hij bovenaan in het lijstje gemiddelde aantal punten per start in F1 (14.46 punten) en gemiddeld gescoorde punten in een seizoen (297,95 punten). Verder deelt de Nederlander het recordaantal pole positions op rij (acht in 2023 en deel 2024) met Ayrton Senna en meeste pole positions op rij in een seizoen (7 in 2024) met Alain Prost. Verstappen heeft, net zoals Hamilton en Sebastian Vettel, als enige een seizoen 100% uitgereden zonder DNF en de Nederlander won tevens een race nadat hij zes pitstops had gemaakt (zes tijdens GP Nederland in 2023), een gedeeld record met Jenson Button. Verder is Verstappen ook nog de leider in het aantal dagen als kampioenschapsleider (916 dagen) en meeste races op rij als kampioensleider (60 races), twee reeksen die momenteel nog lopen en pas in 2025 eventueel kunnen worden gebroken.

Verstappen vs Hamilton en Schumacher

Dit seizoen gaat de Nederlander waarschijnlijk geen record meer toevoegen aan zijn aantal. Toch zijn er zeker nog een paar records mogelijk in de nabije toekomst. De Nederlander staat momenteel bijvoorbeeld zestig starts achter op Hamilton als het aankomt op de meeste starts voor hetzelfde team. Als de Nederlander in 2027 nog bij Red Bull rijdt, zou hij dat record dan kunnen verslaan aangezien Hamilton vanaf 2025 aan een nieuwe reeks bij Ferrari gaat beginnen en de Brit zijn huidige reeks na 2024 niet meer uit kan breiden. Qua pole positions in F1 staat Verstappen momenteel zesde en heeft hij 64 poles achterstand op Hamilton, een groot gat dus nog. Ook qua aantal keren op de eerste startrij staat Verstappen nog flink achter Hamilton: 176 ten opzichte van 71 keer voor Verstappen. Wat betreft totaal aantal snelste rondes staat Verstappen momenteel zesde met 33, terwijl Hamilton er 67 heeft en Schumacher er in zijn carrière 77 noteerde. Ook daar nog genoeg om goed te maken dus voor de Nederlander.

Qua totaal aantal overwinningen heeft Hamilton nog een voorsprong op Verstappen van 43 zeges, waardoor dit record voorlopig nog niet relevant is. De Nederlander heeft nog 29 zeges nodig om Michael Schumacher in te halen, iets wat op zijn vroegst dus in 2026 kan gebeuren. De Nederlander kan ook tweede worden in de lijst met meeste seizoenen op rij met een zege als hij in 2025 een race wint. Schumacher en Hamilton hebben er vijftien, dus hun record is voorlopig nog niet haalbaar. In het lijstje met aantal podiumplekken in F1 staat Verstappen nu vierde met 111, terwijl Hamilton er 201 heeft. Hier tevens dus nog een groot gat.

Dan het totaal aantal punten in F1, waar Verstappen met 2979,5 punten op P3 staat. Alleen Vettel (3098) en Hamilton (4829,5) staan nog boven de Nederlander, maar zeker Hamilton gaat voorlopig niet ingehaald worden door Verstappen. Qua aantal races in de punten in F1 staat Verstappen op P7 met 171 races, terwijl Hamilton er 309 noteerde in zijn carrière. Dan nog het totaal aantal races helemaal geleid in F1, dat voor Verstappen al op 13 staat. Hamilton heeft er 23 in zijn carrière. Ook qua meeste rondes aan de leiding heeft Verstappen nog het nakijken: 3361 rondjes voor de Nederlander, 5485 rondjes voor Hamilton. Hetzelfde geldt voor aantal kilometers (27.970 Hamilton, 16.381 voor Verstappen), dubbels (32 voor Verstappen, 61 voor Hamilton), hattricks (22 voor Schumacher, 19 voor Hamilton en 13 voor Verstappen) en Grand Slams (8 voor Jim Clark, 6 voor Hamilton en 5 voor Verstappen).

Tot slot de belangrijkste: het aantal wereldkampioenschappen. Hamilton en Schumacher hebben er zeven, Verstappen na dit seizoen waarschijnlijk vier. Alleen Vettel en Alain Prost deed Verstappen dat na, terwijl Juan Manuel Fangio er vijf won. Het zou dus ook de vierde titel op rij zijn voor Verstappen, iets wat alleen Hamilton, Fangio en Vettel ooit deden. Schumacher blijft met vijf titels achter elkaar echter de recordhouder, tenzij Verstappen ook in 2025 wereldkampioen wordt.

Conclusie

Ja, Verstappen mag zich nu al scharen tussen de grootste namen van de sport. De Nederlander heeft enorm veel records op zijn naam staan en zal de komende jaren ook nog records gaan uitdagen die hij vooral op de lange termijn kan veroveren. Dat Hamilton bij bijvoorbeeld het aantal podiumplekken, zeges, punten, kilometers aan de leiding, snelste ronde en ga zo maar door nog een grote voorsprong heeft, komt vooral omdat hij al zeven seizoenen langer in F1 rijdt. Verstappen kan op de lange termijn best in de buurt gaan komen als Hamilton besluit met pensioen te gaan en Verstappen nog lang door besluit te gaan.

Toch kan al gesteld worden dat Verstappen in het rijtje Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Juan Manuel Fangio, Alain Prost en Ayrton Senna gezet mag worden. De komende jaren zal de Nederlander zijn status alleen maar gaan vergroten.

