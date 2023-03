Ewan Gale & Remy Ramjiawan

De 64-jarige ontwerper van Red Bull Racing, Adrian Newey, wordt nog altijd beschouwd als één van de genieën van de Formule 1. Viervoudig wereldkampioen Alain Prost heeft in zijn dagen bij Williams nog samengewerkt met de Brit en legt in de podcast Beyond The Grid uit waarin Newey zichzelf onderscheidt ten opzichte van de rest.

Newey heeft een illustere carrière in de Formule 1 die teruggaat tot aan de jaren tachtig. Hij won kampioenschappen met Williams en McLaren voordat hij aan zijn reis met Red Bull begon. Afgelopen jaar kwam het team met de RB18 aan en na een lastige start van het jaar, was de auto tijdens de races, vaak de snelste. De laatste creatie onder Newey's invloed, de RB19, trapte het nieuwe seizoen af op dominante wijze met Max Verstappen en Sergio Pérez die in Bahrein voor een één-tweetje zorgden.

Newey is 'heel anders'

"Ik heb met Adrian gewerkt bij Williams, ook bij McLaren, maar in een andere rol. Zelfs nu, als je hem van buitenaf bekijkt, is hij heel anders. Ik herinner me dat je in 1993 veel vertrouwen kon hebben in Adrian, maar vergeet niet dat Patrick [Head] daar boven hem stond, het was een andere organisatie", zo wijst hij naar de verschillende werkomgeving voor Newey destijds. Door de jarenlange ervaring wist Newey bijvoorbeeld ook dat met de nieuwe generatie Formule 1-auto's het porpoising zou kunnen opsteken en het is daarom niet gek, dat de RB18 op het oog, het minste last had van het gehobbel.

Eigenwijs

Prost gaat in de podcast door over de eigenwijze Newey: "Ik vond het heerlijk om met Adrian te praten. Adrian luistert naar je, stelt de hele tijd vragen. Je hebt nooit ruzie met Adrian, je praat met hem en hij luistert. Dan doet hij wat hij denkt dat het beste is, maar hij vertelt je nooit wat hij gaat doen of dat je gelijk hebt of niet, hij luistert en praat alleen maar." De bedachtzame houding van de Brit is wat hem zo sterk maakt volgens de viervoudig kampioen. "Daar hou ik van, daarom is hij de beste. Hij is fantastisch voor de engineers die met hem werken, hij brengt energie en synergie in termen van de hersencapaciteit - het is fantastisch", aldus Prost.