Waarom 2025 alle potentie heeft om het seizoen 2021 van dit tijdperk in F1 te worden

Het seizoen 2024 is, in tegenstelling tot 2022 en 2023, een seizoen gebleken vol met spektakel, controversie en mooie races. Het seizoen 2025 belooft volgens veel mensen een behoorlijk spectaculaire te worden, iets waar alles ook daadwerkelijk naar wijst.

In 2024 begonnen Max Verstappen en Red Bull Racing als favoriet aan het seizoen, iets wat ze tijdens de races buiten Europa ook meteen waar konden maken. Red Bull en Verstappen hadden een grote voorsprong gepakt bij de coureurs en constructeurs en een herhaling van 2023 leek aanstaande. Toen veranderde alles sinds F1 in Europa begon met racen. Verstappen won alleen de Grand Prix van Emilia-Romagna en Spanje, terwijl de enige andere zege sindsdien buiten Europa was: de Grand Prix van Brazilië. McLaren en Ferrari hebben vooral stappen gemaakt, terwijl ook Mercedes vooral met George Russell vaak voorin te vinden is. Het hele speelveld is gedurende 2024 op zijn kop gegaan.

Red Bull

Het meest positieve aan 2024, naast het feit dat Verstappen waarschijnlijk wereldkampioen gaat worden, is dat het team meer tijd in de windtunnel gaat krijgen dan tijdens 2022, 2023 en 2024 het geval was. Dit zorgt ervoor dat het team de ruimte gaat krijgen om tijd goed te maken door de auto van 2025 door te ontwikkelen en beter te kunnen testen, naast dat er in 2026 ook een compleet nieuwe auto moet staan.

De vraag is bij Red Bull vooral wie, naast kopman Verstappen, de tweede coureur gaat zijn in 2025. Het zal iemand moeten zijn die zich vaker voorin kan melden dat Sergio Perez dit seizoen heeft gedaan. Een tweede coureur die stabiel voorin te vinden is zal nodig zijn om een kans te maken bij de constructeurs, zeker omdat de concurrentie groot gaat zijn. Of deze coureur Perez, Liam Lawson, Franco Colapinto of Yuki Tsunoda gaat zijn, is afwachten. Dat Verstappen de kopman gaat zijn die uitgespeeld gaat worden in 2025, is wel zeker.

McLaren

McLaren toonde in 2023 ineens zoveel groei dat het stabiel mee kon doen om de podiumzeges. In 2024 is de volgende stap gezet en heeft het al meerdere zeges geboekt met Lando Norris en Oscar Piastri. Vijf in totaal, om precies te zijn. Het aantal podiumplekken staat op negentien. McLaren staat momenteel bovenaan bij de constructeurs en vecht ook nog om P2 bij de coureurs met Norris. Toch is het team niet per se meer zo snel als tijdens de races in Europa. Red Bull, maar zeker ook Ferrari hebben counterstappen gezet om weer meer in de buurt van de balans van de McLaren te komen.

Voor 2025 zullen Norris en Piastri wederom de coureurs zijn, waarbij dit seizoen is gebleken dat McLaren vooral koos voor Norris. Toch wachtte het team gedurende het seizoen eigenlijk te lang om vol op Norris in te zetten als kopman van het team in het gevecht om de titel bij de coureurs. De vraag is tot wanneer het team deze beslissing in 2025 kan en wil gaan uitstellen. Gezonde concurrentie binnen het team is gezond, maar kan het team ook in de weg gaan zitten. Het seizoen 2024 heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het team in 2025 vol voor allebei de kampioenschappen kan gaan.

Ferrari

Zo zal Ferrari er inmiddels ook over denken. Het team was lang niet snel genoeg in 2024 om mee te doen met Red Bull en McLaren, maar heeft het tempo inmiddels in twee pogingen weer hervonden door goeie upgrades. Carlos Sainz won dit seizoen twee races, Charles Leclerc al drie. De Monegask gaat een poging wagen om nog tweede te worden bij de coureurs, terwijl Ferrari zelf volop meedoet om de titel bij de constructeurs. Halverwege het seizoen had niemand daar meer rekening mee gehouden.

Voor 2025 zal ook Ferrari door deze sterke tweede seizoenhelft gaan denken dat allebei de kampioenschappen in 2025 mogelijk zijn. Sainz zal volgend jaar vervangen worden door Hamilton, die over gaat komen van Mercedes in een poging zijn achtste titel in F1 in een rood pak te winnen. Leclerc was eigenlijk de afgelopen jaren de vaste kopman, maar de kans dat Hamilton zich neer laat zetten als tweede coureur is niet heel groot. Leclerc zal het kopmanschap, zoals het bij Mercedes ook met Russell ging, vooral via prestaties moeten gaan veroveren tegen Hamilton. Dit kan in potentie voor een pijnpunt gaan zorgen, iet wat McLaren ook rekening mee moet houden. Bij Red Bull is dat probleem niet aanwezig, maar dit lijkt ook te gelden voor Mercedes.

Mercedes

Mercedes heeft een vrij stabiel seizoen gedraaid en won een Grand Prix met zowel Hamilton als Russell. Dat is al een hele vooruitgang ten opzichte van de afgelopen twee seizoenen, maar bij de constructeurs zit er niet meer in dan de vierde plaats. Daar waar Russell zich wel comfortabel voelt in de auto, is dit voor Hamilton niet het geval. Toch hebben allebei de coureurs ongeveer hetzelfde aantal punten gescoord: Russell 192 punten, Hamilton 190 punten. Het geeft aan dat Mercedes dit jaar, op wat uitzonderingen daargelaten, het vierde team van de grid was.

In 2025 zal het team met Russell als kopman een poging wagen de stap naar Red Bull, McLaren en Ferrari definitief te gaan maken. Dit kan al in de winterstop door de windtunneltijd die het team gaat hebben ten opzichte van de drie concurrenten. Russell zal het team moeten gaan dragen, aangezien rookie Andrea Kimi Antonelli waarschijnlijk niet meteen stabiel voorin mee zal gaan doen met in ieder geval vijf ervaren andere coureurs (Verstappen, Norris, Russell, Hamilton en Leclerc) een Piastri die zich voorin al op jonge leeftijd bewezen heeft. De vraag is vooral in hoeverre Antonelli al meteen het tempo weet te vinden en risico's kan vermijden. Hoe Antonelli gaat presteren, zal ook gaan bepalen of Mercedes mag denken aan een titel bij de constructeurs. Met alleen een goed presterende Russell zal het team daar namelijk niet serieus mee gaan doen.

De rest van de grid in 2025

Achter de vier topteams gaat het vooral interessant zijn om te zien of Aston Martin een stap vooruit kan zetten. Het Britse team zit al een tijdje vast achter de vier topteams en heeft gedurende 2024 onder meer Alpine, Williams, Haas en Visa Cash App RB dichterbij zien komen. Ze zullen allemaal voor 2025 als doel hebben om voor de vijfde plaats bij de constructeurs te vechten. Toch lijkt de kans klein te zijn dat er een team meteen consistent snel kan zijn en door kan groeien naar de vier snelste team in F1, zeker gezien de gaten die er tijdens races dit seizoen zijn.

Het team waar helemaal niks van verwacht hoeft te worden, zo lijkt het in ieder geval, is Kick Sauber. Sauber is vooral bezig met 2026 en heeft dat in 2024 laten blijken ook. Het team heeft met afstand de minste auto van de grid, iets wat ook in 2025 weer het geval zal zijn. Op de achtergrond zullen echter de belangrijke voorbereidingen voor 2026 getroffen worden. Dan moet het, samen met Audi en het rijdersduo dat in 2025 al in de auto zal zitten, in 2026 vervolgens gaan gebeuren.

