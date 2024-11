Charles Leclerc denkt dat het verbeteren van Ferrari in het management van de banden tijdens races er juist voor kan zorgen dat het team minder zal presteren in Las Vegas. In 2023 kwam Leclerc nog dichtbij Max Verstappen, en kwam hij vlak achter de Limburger over de eindstreep in de eerste editie van Grand Prix van Las Vegas.

Leclerc staat momenteel derde in het coureurskampioenschap en heeft zijn vizier op Lando Norris, die hij slechts 24 punten voor zich moet dulden. Ferrari zou zelfs nog kampioen kunnen worden in het constructeurskampioenschap. Ook hier moeten de Italianen langs McLaren komen; het team uit Woking staat momenteel 36 punten los. Het zal er dus om gaan spannen in de laatste drie Grands Prix, plus de sprintrace in Qatar over twee weken. Leclerc, die eerder al waarschuwde dat hij wellicht een gridstraf zal krijgen in Las Vegas, denkt echter niet dat hij op het zelfde niveau zal renderen als in 2023.

Betere banden, minder in Las Vegas?

Carlos Sainz Jr. moest vorig jaar een gridstraf incasseren voor een bizar ongeluk. De Spanjaar reed over een putdeksel heen die loszat, waardoor hij zijn hele vloer en motor vernietigde en meer dan een miljoen aan schade veroorzaakte. Ondanks het feit dat Sainz hier niks aan kon doen, kreeg hij alsnog een straf voor het vervangen van zijn motor. Leclerc kijkt echter wel terug op een erg succesvol weekend, maar waarschuwt dat 2024 niet zo gaat zijn voor de Scuderia. “Vorig jaar waren we erg sterk, dus ik hoop dat we net zo sterk kunnen zijn”, zei Leclerc tegenover Autosport. “Het is ook waar, en daar dacht ik eerder al aan, dat we dit jaar een grote stap hebben gemaakt in bandenmanagement, wat betekent dat we ook iets hebben laten liggen in koude omstandigheden en bandentemperaturen zoals vandaag. Las Vegas is ook een beetje zo'n scenario. Dus laten we hopen dat we in die twee weken kunnen werken aan een goede voorbereiding en op een goed niveau kunnen zijn in Las Vegas. Vorig jaar waren we erg sterk; de karakteristieken van het circuit zijn beter voor onze auto. Maar ik denk dat het misschien wat lastiger voor ons wordt om die in de [juiste] temperaturen te krijgen."

McLaren verslaan

Ferrari zal, om voor het eerst sinds 2008 kampioen te worden, 36 punten moeten weten te vinden ten opzichte van McLaren. Leclerc doelt op Las Vegas en Abu Dhabi als de momenten om de inhaalslag te gaan maken. “Las Vegas en Abu Dhabi zijn de twee races waar ik denk dat we het goed kunnen doen,” voegde de Monegask toe. “Helaas denk ik dat Qatar wat moeilijker wordt en dat het meer gaat om het beperken van de schade. Maar we hebben nog drie races te gaan en hopelijk kunnen we er het beste van maken en McLaren verslaan.”