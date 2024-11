Red Bull Racing heeft Sergio Pérez een opdracht gegeven voor de laatste drie F1-Grands Prix van het seizoen. 'Checo' moet van Christian Horner vooraan het veld kunnen strijden, want de energiedrankfabrikant heeft de constructeurstitel nog niet opgegeven. De teambaas wil ook geen zekerheid geven over de toekomst van zijn coureur.

Pérez bevindt zich in het rijderskampioenschap in niemandsland. Hij lag na de Grand Prix van Miami, waarin hij zijn laatste top vijf-resultaat boekte, tweede in de tussenstand achter ploegmaat Max Verstappen met 103 punten. In de afgelopen 15 raceweekenden heeft Pérez maar 48 punten gescoord en ligt nu ver achter de Verstappen, de McLarens, de Ferrari's en de Mercedessen in het kampioenschap. Door de Mexicaan is Red Bull gezakt van de eerste naar de derde plek bij de constructeurs. Ze hebben een achterstand van 49 punten en er zijn nog 147 punten te verdienen in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Besluit na Abu Dhabi

Geruchten deden dit seizoen de ronde dat Red Bull opzoek is naar een opvolger voor Pérez. Daniel Ricciardo is weggevallen en dus is de naam van diens vervanger Liam Lawson naar voren gekomen. De Nieuw-Zeelander krijgt echter concurrentie van Franco Colapinto, de Williams-coureur die indruk heeft gemaakt op iedereen in de F1-paddock. Terwijl Marca nu beweert dat Pérez zeker is van zijn zitje in 2025 dankzij nieuwe sponsors, is hoofdadviseur Helmut Marko er juist duidelijk over dat Red Bull pas na Abu Dhabi een besluit zal nemen over wie de teamgenoot van Verstappen wordt.

Pérez oud en wijs genoeg

"De Formule 1, zoals iedereen weet, is een meritocratie", begon Horner bij talkSPORT. "En Sergio is zich daar ook heel erg van bewust. Hij is ook niet blij met hoe het seizoen voor hem is verlopen, zoals je wel kan verwachten. Hij is oud en wijs genoeg om dat te erkennen. Maar onze focus ligt nog op het constructeurskampioenschap en Sergio moet er goed bij zitten om punten te scoren tijdens de laatste drie races, als we Ferrari of McLaren nog willen uitdagen. Het is lastig, want we begonnen heel goed, maar andere teams zijn daarna heel sterk teruggekomen tijdens de zomermaanden. We hebben pas net de performance terug in de auto met overwinningen in de Sprint in Austin en de Grand Prix in Brazilië."

