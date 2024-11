VCARB krijgt Red Bull-ophanging in strijd voor $17 miljoen

Visa Cash App Racing Bulls, of VCARB, zal voor de laatste drie Grand Prix-weekenden gebruikmaken van een deel van de ophanging van de RB20 van Red Bull Racing. Het dochterteam van Red Bull is in korte tijd van de zesde naar de achtste plaats afgezakt in het constructeurskampioenschap, en wordt daarom versterkt voor de laatste etappe van het seizoen.

In de afgelopen maanden leek de strijd om de zesde plaats te gaan tussen VCARB en Haas. Het Amerikaanse team wist het dochterteam van Red Bull in te halen op eigen grond na een sterk sprintweekend, en vergrootte het gat in Mexico-Stad. De twee teams zijn in de laatste races erg aan elkaar gewaagd - VCARB deed hele goede zaken tijdens de Grand Prix van Sao Paulo. Het team sleepte acht punten binnen, en Haas bleef op de nul staan. Wat beide ploegen echter niet zagen aankomen was dat Alpine, die negende stonden met 14 punten achter hun naam, maar liefst 35 punten zouden scoren in Brazilië, en in één klap op de zesde plek staan. Zo is VCARB dus in drie races van de zesde naar de achtste plaats afgezakt, hetgeen veel miljoenen aan gemist prijzengeld betekent. Zeventien miljoen dollar, om precies te zijn.

Onderdelen van de RB20

Volgens het Italiaanse Formu1a.Uno gaat VCARB zich bewapenen met onderdelen van de RB20 om de zesde plek terug te winnen. Dit is een uitwisseling van onderdelen die elk seizoen gebeurt, maar nu pas een stuk later dan voorheen. De ophanging van de RB20, die nu wordt overgenomen door VCARB, zou moeilijker zijn om aan te sluiten en te optimaliseren. De achterkant van de ophanging wordt overgenomen, en waarvan de interne mechanica nog wel zouden zijn aangepast. Het verschil tussen Alpine op de zesde plaats, en VCARB op de achtste plaats, is slechts vijf punten. Het verschil aan prijzengeld tussen zesde en achtste worden is bijna twintig miljoen dollar. Elk punt vanaf nu zal dus - bijna letterlijk - goud waard zijn voor alle drie de teams.