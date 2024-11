Sauber: 'Dit is waarom we Bottas afwezen voor 2025'

Vorige week werd het bekendgemaakt dat zowel Guanyu Zhou als Valtteri Bottas geen toekomst hebben bij Sauber. Bottas was tot het einde van het proces een kandidaat voor het tweede stoeltje naast Nico Hülkenberg, die in april al werd aangekondigd, maar het team koos toch voor het jonge talent Gabriel Bortoleto. Inmiddels heeft Mattia Binotto uitgelegd waarom de jonge Braziliaan is aangetrokken in plaats van Bottas.

Zowel Bottas als Zhou zitten nu in hun derde seizoen bij Sauber, wat nog Alfa Romeo heette toen ze er begonnen. Bottas kwam destijds over van Mercedes, waar hij vijf opeenvolgende seizoenen het constructeurskampioenschap wist te winnen, en tien Grands Prix. Het is echter een loodzwaar jaar geweest voor het team wat in 2026 zal transformeren naar het Audi-fabrieksteam. Sauber is het enige team wat nog geen punten wist te scoren dit seizoen, en in het geval van Bottas wist de Fin zelfs nooit hoger dan dertiende te eindigen. Inmiddels is de kogel door de kerk; beide coureurs moeten plaatsmaken voor nieuw talent.

Een geweldige relatie

Mattia Binotto, die in augustus aan het roer kwam als een van de verantwoordelijken van het Sauber/Audi project, had het moeilijk met de beslissing tussen Bottas, Bortoleto maar ook Franco Colapinto, die ook een optie was. Communicatie met Bottas is er echter wel altijd geweest gedurende deze tijd. “Ik kan het heel goed vinden met Valtteri,” zei Binotto tegenover RACER. “Het is een geweldige relatie sinds ik hier in augustus ben begonnen. Ik denk dat we ons goed hebben ingesteld en goed met elkaar hebben gecommuniceerd. We hebben verschillende gesprekken gehad over de koers, de lengte en duur van de koers en de moeilijkheden die we de komende seizoenen misschien zullen tegenkomen.”

Wederzijds begrip

De knoop werd vorige week, na maanden wachten, eindelijk doorgehakt. Binotto moest het slechte nieuws brengen naar Bottas, maar dit was geen probleem volgens de voormalig Ferrari-man. “We weten dat het volgende een moeilijk seizoen wordt als team, als opmars naar de Audi F1 transformatie,” zo ging de Zwitser-Italiaanse Binotto verder. "Het is een lange weg. Ik denk dat op de duur is waar we vooral veel samen hebben gereflecteerd, en het is waar ik tot de conclusie kwam dat we misschien een jonge coureur bij ons moeten hebben. Dus alles met hem is een wederzijds, laten we zeggen, begrip geweest - zo niet overeenstemming, dan toch zeker een wederzijds begrip - van de situatie, de feiten en wat er nodig is.”

