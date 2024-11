Max Verstappen doet momenteel mee aan een simrace voor het goede doel, de zesde editie van The Race For Mental Health op het virtuele circuit van Zolder. De F1-kampioenschapsleider rijdt met een kleurstelling waarin hij de draak steekt met Lando Norris en het team van McLaren.

Verstappen is naast drievoudig wereldkampioen ook een fervent racer op de computer. Hij hoopt ooit met zijn eigen team Verstappen.com Racing simracers in de echte autosport te brengen. De Nederlander doet zelf vaak mee aan simwedstrijden, zoals het digitale Nürburgring Langstrecken Serie-kampioenschap, of de lange endurance-races op Daytona of Le Mans, en streamt doordeweeks vaak op Twitch. Dat doet hij allemaal in samenwerking met Team Redline. Tijdens de pauze tussen de Grands Prix van São Paulo en Las Vegas heeft Verstappen de tijd om mee te doen aan de The Race For Mental Health die maar liefst 23 uur duurt. Er wordt ieder jaar meer dan honderdduizend Britse pond opgehaald voor het goede doel Mind.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Norris zal iets agressiever moeten rijden tegen Verstappen in F1'

Memes

Het goede doel staat centraal, maar de race wordt ook gewoon voor de leuk gehouden. Er doen een heleboel virtuele auto's mee in allerlei verschillende klasses en grappige livery's. Max Verstappen vinden we in een Daytona Prototype-Corvette met een wel heel opmerkelijke kleurstelling. De bolide is zwart met een collectie aan memes, waaronder Verstappen die "my pickaxe is fucked" zegt van een eerdere Minecraft-stream, de controversiële 10-secondenstraf van Mexico, Verstappen als Sid de luiaard van Ice Age en George Russell als Woody van Toy Story.

Niet alleen Verstappen zelf en Russell moeten eraan geloven, maar ook McLaren en Norris. Zo wordt de fout van Norris tijdens de afgelopen F1-race in Brazilië belachelijk gemaakt, waarbij de Brit een realistische kans op de wereldtitel is misgelopen, en staat er een enorme lap tekst op de achtervleugel over dat de McLaren dit jaar de beste auto is in de Formule 1, maar dat Verstappen desondanks het kampioenschap lijkt te gaan winnen.

Gerelateerd