Peter Windsor keek afgelopen weekend met open mond naar de zege van Max Verstappen in F1. De drievoudig wereldkampioen maakte indruk op de Brit op weg naar waarschijnlijk zijn vierde titel op een rij in de koningsklasse. Na de race zag hij iets opvallends.

In een livestream op zijn YouTube-kanaal blikt Windsor terug op de bijzondere race van Verstappen, waarin hij van P17 uiteindelijk naar de zege reed. "Ik denk oprecht dat hij niet eens een hoge hartslag had tijdens deze race. Alles wat hij deed, deed hij met volledige kalmte. Als je in slow motion kijkt, dan kan je echt zien dat hij volledig één was met het wegdek, de reacties vanuit de auto, en wat hij de auto zelf gaf. Dat konden we echt op meerdere momenten duidelijk zien."

Windsor komt met voorbeeld over Verstappen

Windsor vervolgt met een voorbeeld: "Een voorbeeld van dat soort momenten was eigenlijk elke keer als hij iemand in ging halen. Het was niet eens echt uitremmen wat hij deed, want hij remde niet specifiek later dan bijvoorbeeld Oscar Piastri, maar hij ging eigenlijk gewoon alleen maar sneller. Het was vooral dat hij niet even hard remde als de rest. Hij liet dan op precies het juiste moment de rem en het gas los, en dan liet hij de auto tot rust komen op echt het perfecte moment."

'Dat zijn de momenten waarop Verstappen het verschil maakt'

Windsor is van mening dat dit de momenten zijn waarom Verstappen laat zien dat hij beter is dan de rest. "En dat zijn de momenten waarop een groot gedeelte van de coureurs gewoon rechtdoor zouden glijden. Die zouden denken: oh, te snel, ik heb de achterkant verloren, of ik blokkeer de voorkant. Hij kwam met de auto nooit in een positie waarin zoiets zou gebeuren. Dat zorgt er echt niet voor dat zijn hartslag omhoog gaat of dat hij flink vol zit met adrenaline, nee, dat is juist heel rustig en gecontroleerd rijden. Hij was niet ongeduldig, hij zat gewoon echt in de juiste flow en zone, dat was dat gewoon." Het viel Windsor ook op dat Verstappen eigenlijk totaal niet vermoeid de auto uitstapte. "Toen hij uit de auto kwam, zag hij er ook nog helemaal fris uit. Dat vond ik ook echt heel bijzonder om te zien."

