Een tweevoudig wereldkampioen heeft achter het stuur mogen kruipen van een Formule 1-auto van Red Bull Racing. Rallycoureur Kalle Rovanperä heeft voor het eerst mogen proeven van de koningsklasse van de autosport op asfalt.

Rovanperä krijgt al sinds mei 2017 steun van de energiedrankfabrikant als Red Bull-atleet en een aantal maanden later, net na zijn zeventiende verjaardag, maakte hij zijn World Rally Championship-debuut in de WRC-2-klasse. Hij sleepte in 2019 de WRC-2-titel binnen met Škoda en tekende vervolgens voor Toyota Gazoo Racing om de opstap te maken naar de hoogste klasse. De Fin werd in 2022 de jongste wereldkampioen rally ooit door zes van de dertien evenementen te winnen, en hij werd het seizoen daarop opnieuw kampioen in de Toyota GR Yaris Rally1. Hij won slechts drie rally's in 2023, maar hij scoorde consistent podiums en punten door veel minder fouten te maken.

Artikel gaat verder onder video

Na Loeb nu Rovanperä

Voor 2024 besloot Rovanperä parttime rally's te doen. Hij heeft slechts zeven van de tot nu toe twaalf rally's verreden in het WRC en er daarvan vier gewonnen. De man uit Jyväskylä wilde dit jaar besteden aan het proberen van nieuwe dingen en dat heeft hij gedaan met succes. Hij maakte zijn debuut in de Porsche Carrera Cup Benelux en won races op Imola, de Red Bull Ring en Zolder. Deze week mocht hij voor het eerst achter het stuur kruipen van een Formule 1-auto, de Red Bull RB8 waarmee Sebastian Vettel zijn derde van vier wereldkampioenschappen pakte.

Rovanperä is niet de enige rallylegende om de Formule 1 uit te proberen met Red Bull. Negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb was serieus op weg naar een F1-stoeltje. Hij deed zijn eerste privétest op Silverstone in 2008, voordat hij mee mocht doen aan de officiële wintertest voor 2009. Red Bull vond Sébastien Bourdais niet goed genoeg meer voor zusterteam Toro Rosso en hij werd vervangen door Jaime Alguersuari, maar Red Bull wilde Loeb inzetten voor de laatste race van dat jaar met het oog op een voltijdszitje voor 2010. De FIA gaf de rallycoureur echter geen superlicentie en dus viel die droom op de valreep in duigen.

