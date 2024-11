Documentairemaker: "Als ik het niet vastleg, zal Verstappen het nooit meer doen"

Max Verstappen (27) heeft inmiddels meerdere documentaires over zichzelf zien verschijnen en vrijwel altijd was Nick Hoedeman de regisseur van deze projecten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Netflix, wist Hoedeman wél het vertrouwen te winnen van de meervoudig wereldkampioen Formule 1.

Er zijn maar weinig mensen die zo dicht bij Verstappen mogen komen, laat staan filmen, als Hoedeman. Netflix probeerde het tevergeefs voor haar Drive to Survive-serie; Verstappen had er weinig trek in. Hoedeman erkent dat het ook bij hem niet vanzelf ging. Hij denkt dat het heeft geholpen dat hij geen fan was van de Formule 1 toen hij aan deze klus begon. "Het was niet de eerste dag, het was niet eens het eerste jaar, het duurde even voordat hij mij vertrouwde," legde Hoedeman uit. "En ik denk dat het een groot pluspunt is dat ik geen fan was, want ik zou het werk dat ik de afgelopen jaren heb gedaan echt niet kunnen doen als ik dat wel was geweest", zo vertelt hij aan Motorsport.com.

Met Verstappen niets in scène gezet

Hoedeman regisseerde onder meer Max Verstappen - Antonomy of a Champion, die te zien is op Viaplay, en daarin zijn ook veel intieme momenten van de Red Bull-coureur met zijn familie te zien. Ook Kelly Piquet wordt gefilmd. Volgens Hoedeman is het allemaal puur en is er niets vooraf besproken. "We zetten nooit iets in scène", zo zegt hij. "Het is allemaal authentiek. Als ik het niet vastleg, zal hij het nooit meer doen. Wat je ziet, is wat je krijgt." Maar om dit soort privézaken te mogen filmen, nota bene aan de keukentafel, moet je een vertrouwensband opbouwen - en dat heeft even geduurd, erkent de regisseur.

Verstappen kan vrijuit praten door vertrouwen

De reden dat Verstappen het nu allemaal toelaat, is omdat hij Hoedeman kan vertrouwen in wat hij filmt en verwerkt in het eindresultaat. "Nu weet Max dat we het verhaal niet manipuleren. En hij weet dat ik er voor hem zal zijn als ik er ben. We gaan geen verhalen creëren. We hebben een relatie die gebaseerd is op vertrouwen en als ik in de buurt ben, kan hij vrijuit praten."

