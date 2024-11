'Red Bull krijgt concurrentie vanuit ander F1-team in gevecht om Colapinto'

Franco Colapinto lijkt nu zelfs onderdeel te zijn van een heus gevecht om zijn diensten. De Argentijn maakt indruk in F1 dit jaar, maar heeft nog geen stoeltje voor 2025. Naast Red Bull Racing lijkt er nu nog een ander team interesse te hebben.

Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. Het zou gaan om Alpine. Voor 2025 heeft Alpine op papier, net zoals Red Bull, het rijdersduo al officieel gemaakt. Pierre Gasly zit ook volgend jaar in de auto van het Franse team, terwijl Esteban Ocon vertrekt en wordt vervangen door Jack Doohan. Toch zou Alpine verder kijken en interesse hebben in Colapinto.

Colapinto in F1

Colapinto stond, voordat hij Logan Sargeant richting het einde van dit seizoen verving, eigenlijk bij niemand op de radar. De Argentijn was onderdeel van het team van Williams, maar staat door zijn prestaties dit seizoen ook op de lijst van andere coureurs. Colapinto haalde al twee keer de top tien en heeft vijf punten achter zijn naam staan in een kort tijdsbestek.

Interesse vanuit Red Bull

Als Alpine daadwerkelijk een kans wil maken om Colapinto los te weken bij Williams, zal het moeten gaan concurreren met Red Bull. Christian Horner, teambaas van Red Bull, was al gespot in het motorhome van Williams afgelopen weekend en heeft ook al een paar keer laten weten wel interesse te hebben in de Argentijn. Interesse is er dus genoeg, maar de kans op een stoeltje in 2025 lijkt toch nog vrij klein te zijn.

