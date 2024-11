Het is één dag na de veelbesproken Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarbij Donald Trump tot 47e president van het land is gekozen. Trump is natuurlijk geen onbekende van de Formule 1, de politicus is namelijk meermaals te gast geweest bij een race én zat zelfs bij Mario Andretti achterin de wagen.

Het was maandenlang een spannende race in de strijd om Het Witte Huis, maar nu is dan eindelijk de kogel door de kerk: Trump gaat beginnen aan zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten. De steenrijke zakenman zat eerder van 2017 tot en met 2021 als belangrijkste politicus ter wereld, waarna hij de opvolgende verkiezingen zijn meerdere moest erkennen in Joe Biden. Na zijn termijn gaf Trump niet op, ging hij de strijd aan met Kamala Harris en pakte hij opnieuw de zege. Daarmee wordt Trump de eerste president sinds het einde van de negentiende eeuw die na een onderbreking van zijn ambtstermijn opnieuw tot president wordt verkozen.

Trump in Miami

Naast zijn vele eigen hobby's, lijkt de aanstaande president van het land waar we drie Formule 1-races rijden zelf ook fan te zijn van de sport. Zo was Trump bijvoorbeeld aanwezig tijdens de Grand Prix van Miami, waar hij begin dit jaar een bezoekje bracht aan de garage van McLaren. Vervolgens was er veel te doen rondom de aanwezigheid van de 78-jarige Trump, waarna McLaren zich zelfs genoodzaakt zag om een verklaring uit te brengen over de aanwezigheid van Trump. Lando Norris won de race en dus hoorden we de in New York geboren politicus op zijn Trumps de zege 'claimen': Het was een grote eer om mijn vrienden van McLaren de grote Miami Formule 1-race te zien winnen. Het was de auto die ik voorafgaand aan de race heb gezocht en goedgekeurd. Dat is wat we nodig hebben in ons land: winnen!"

IndyCar-ritje

Het is niet de eerste keer dat Trump in aanraking met een pijlsnelle racewagen is geweest, zo blijkt uit beelden uit de oude doos. Trump stapte destijds achterin de IndyCar-bolide van Andretti voor een ritje door Manhattan. Op die manier werd hij afgezet bij Het Witte Huis, zijn werkplek voor de komende vier jaar, voor een praatje met toenmalig president Barack Obama.

