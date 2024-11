Voormalig Formule 1-coureur Marc Surer is niet onder de indruk van het optreden van Lando Norris in de Grand Prix van Brazilië en stelt dat als je kans wil maken op het wereldkampioenschap, je de regels moet kennen.

Het raceweekend in Brazilië was er voor Lando Norris een die nog een tijdje pijn zal blijven doen. De McLaren-coureur won op zaterdag de sprintrace nadat teambaas Oscar Piastri de leiding aan hem afstond en legde vervolgens beslag op pole position voor de Grand Prix. Met Max Verstappen op P17 was het de uitgelezen mogelijkheid om een groot deel van zijn achterstand in het wereldkampioenschap weg te werken, maar een combinatie van pech en rijdersfouten, zorgde ervoor dat Norris slechts als zesde over de streep kwam. Verstappen won de race en breidde zijn voorsprong uit naar 62 punten.

Drama voor Norris

De race begon direct niet lekker voor Norris. Tijdens de formatieronde belandde Lance Stroll in de muur en vervolgens in het grind, waarna de startprocedure werd afgebroken. Eenmaal terug op zijn startpositie vertrok Norris echter voor een tweede formatie, waarna een groot deel van het veld de koploper maar besloot te volgen. Het leidde tot verwarring en een gevaarlijke situatie, waarna Norris - en ook George Russell - een boete van 5.000 euro kreeg opgelegd.

De regels kennen

Marc Surer uit flinke kritiek op het optreden van Norris: "De overwinning in de sprintrace kreeg Norris cadeau, en daarna pakte hij pole position voor de Grand Prix. De rest was niet indrukwekkend", zo vertelt de voormalig Formule 1-coureur tegenover het Duitse Formule1.de. De Zwitser vervolgt: "Daarnaast moet je als kandidaat voor het wereldkampioenschap de regels kennen", doelt hij op het incident met de start.

