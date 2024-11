De toekomst van Sergio Pérez begint steeds meer aan een zijden draadje te hangen bij het team van Red Bull Racing. Volgens verschillende berichten zou men druk aan het pogen zijn om Franco Colapinto naar Milton Keynes te halen. Joe Saward stelt dat het team in ieder geval niet van plan is volgend jaar op deze manier door te gaan.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. Ook in Brazilië kwam de geplaagde routinier weer niet echt denderend voor de dag. Red Bull zou op de achtergrond zelfs al aan het onderhandelen zijn met Franco Colapinto, die door zijn goede prestaties sinds het instappen voor Logan Sargeant bij Williams grote interesse geniet.

Waarom blijft Pérez?

Saward neemt in zijn column de situatie bij Red Bull onder de loep: "Eén van de lastige dingen om aan fans uit te leggen over onze sport is dat beslissingen vaak niet logisch zijn. Ik heb me maandenlang verbaasd over het feit dat Red Bull Pérez behoudt, terwijl het bedrijf in het verleden bruut omging met coureurs die onderpresteerden. Als Red Bull beslissingen zou nemen op basis van of de coureur een goede gast is, zat Daniel Ricciardo nu niet aan de zijlijn. Waarom houden ze Pérez dan toch wel daar? Er zijn verschillende wilde complottheorieën die rondzingen", zo schrijft de journalist.

Colapinto naar Red Bull?

Toch lijkt het er steeds meer op dat de Mexicaan na dit seizoen aan de kant geschoven gaat worden, zeker als de Milton Keynes-formatie succesvol bij Williams kan winkelen: "Het is duidelijk dat het team volgend jaar niet op deze manier doorgaat. Christian Horner zijn bezoekje aan James Vowles op vrijdagochtend in Brazilië was een duidelijk indicatie dat Red Bull graag Franco Colapinto wil tekenen voor 2025, dat is een gerucht dat al weken rondzingt. Horner is alleen niet de enige geïnteresseerde teambaas. Ik hoor dat Red Bull, Alpine en Audi allemaal offers hebben gebracht. Williams wil graag doen wat het beste is voor Franco en wil geld verdienen aan de investering in hem. Een commercieel gesprek is dus gaande."

