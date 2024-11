Max Verstappen wist afgelopen weekend in het thuisland van vriendin Kelly Piquet een magistrale zege te boeken in het thuisland van zijn vriendin. Het werd voor de Nederlander een weekend om nooit te vergeten, iets dat ook geldt voor de Braziliaanse. Ze staat met een paar prachtige foto's stil bij de cruciale zege.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Artikel gaat verder onder video

Kussen en knuffels

Het afgelopen weekend in Brazilië was Penelope niet aanwezig in de paddock, maar vriendin Piquet was dat wél. Na een emotionele achtbaan gedurende het weekend, was er uiteindelijk een overwinning die zelden zo zoet gesmaakt zal hebben. Het werd een emotionele zege na een aantal lastige maanden én weekend, iets waar ook de Braziliaanse na afloop nog bij stilstaat. Dat doet ze door op haar Instagram een reeks foto's te posten van het voor Verstappen en haar zo magische weekend. Het geluk van het koppel op de plaatjes spreekt boekdelen.

Gerelateerd