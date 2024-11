Max Verstappen heeft zondag tijdens de Grand Prix van São Paulo één van zijn beste races uit zijn loopbaan achter de kiezen, nadat hij ooit op hele jonge leeftijd ook in 2016 behoorlijk imponeerde. De drievoudig wereldkampioen kiest welke van de twee races zijn beste prestatie is.

Tijdens één van de meest sensationele weekenden van het seizoen reed Verstappen op zondag één van de meest sensationele races uit zijn loopbaan. Na veel pech en een opvallend late rode vlag in de kwalificatie én een gridstraf wegens een wissel van zijn ICE, moest de drievoudig wereldkampioen vanaf P17 beginnen aan zijn zware klus. Al vrij snel lag de Nederlander echter in de punten na een magistrale start en vanaf daar werd het alleen maar beter. Verstappen, getergd door de gebeurtenissen van eerder op de zondag, reed in een eigen league en liet werkelijk niets heel van de rest van het veld. Het bezorgde hem zijn eerste overwinning sinds Spanje 2024 én anderhalve hand op de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Jonge Verstappen in Brazilië

Het was een welkome opsteker voor Verstappen in een verder behoorlijk lastig en wisselvallig seizoen, waarin hij overigens nu wél aan het langste eind lijkt te gaan trekken wat betreft het coureurskampioenschap. Het is niet de eerste keer dat Verstappen de hele wereld heeft weten te imponeren met een rit op het Autódromo José Carlos Pace. In 2016, zijn eerste jaar voor het team van Red Bull Racing, liet hij voor het eerst in Brazilië - eveneens in de regen onder lastige omstandigheden - zien waar hij allemaal toe in staat is. Na een briljante rit, waarin hij onder meer op iconische wijze zijn bolide miraculeus uit de muur hield, kwam hij achter beide Mercedessen op P3 over de streep.

2016 of 2024

Na afloop van zijn briljante rit van zondag, acht jaar later, krijgt hij de vraag welke van de twee races zijn favoriet is: "Natuurlijk staan beide races in mijn top tien. Maar deze is duidelijk veel crucialer dan die race destijds. Daar had ik niks te verliezen. Ik deed niet mee aan een gevecht om een wereldkampioenschap en ik kwam vanuit achter na een strategische fout die we hadden gemaakt. Nu stond er veel meer op het spel. Ik moest dus veel gecontroleerder te werk gaan en me bewust zijn vanuit het kampioenschap. Voor mij was dit dus duidelijk de beste", besluit de wereldkampioen.

Gerelateerd