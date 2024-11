Lewis Hamilton zorgde zondag met zijn boardradio vlak na afloop van de Grand Prix van São Paulo voor een hoop opengetrokken wenkbrauwen: het leek er even op dat hij de laatste drie races niet meer zou rijden voor Mercedes. De Duitse renstal maakt nu echter aan alle commotie rondom de Brit een einde.

Hamilton beleefde zondag opnieuw een race die hij snel wenst te vergeten. Nota bene in Brazilië, de plek waar hij zoveel mooie successen beleefd heeft en waar hij sinds een aantal jaar ook ereburger is, reed hij een kleurloos weekend op het circuit van Interlagos. Zijn wagen leek totaal niet mee te werken en de Mercedes bleek vrij onbestuurbaar. Wonder boven wonder nam de zevenvoudig wereldkampioen nog wel een puntje mee uit São Paulo, maar vlak na afloop voedde hij wel de geruchten met een cryptische en opmerkelijke boardradio.

Artikel gaat verder onder video

Opvallende boardradio

Via de radio liet Hamilton na het zwart-witgeblokt weten de W15-bolide zat te zijn. Vervolgens leek het door de bewoording van Hamilton dat hij zelfs hintte op een vroegtijdig vertrek: "Dat was een rampzalig weekend, jongens. De auto is nog nooit zo slecht geweest als nu. Ik wil jullie wel bedanken dat jullie het blijven proberen. De jongens hebben het tijdens de pitstop ook goed gedaan. Als dit de laatste keer was dat ik heb kunnen optreden, dan is het zonde dat het niet geweldig verliep, maar ik waardeer jullie", zo klonk het aan boord bij Hamilton. De woorden zorgden op het internet in ieder geval voor veel vraagtekens? Was zijn laatste race bij de Zilverpijlen zojuist gereden?

Hamilton rijdt seizoen uit

Die geruchtenmolen heeft enkele dagen gedraaid, maar daar maakt Mercedes zelf nu een eind aan. Sky Sports News weet te melden dat de bronnen rondom de Britse formatie tegenover hen hebben aangegeven dat er geen enkele twijfel binnen het team bestaat dat Hamilton ook de komende drie races gewoon van de partij is. De commentaren van de Brit zouden vooral te maken hebben gehad met de leden van de pitcrew die tijdens de laatste drie races van het seizoen niet meer aanwezig zijn in de garagebox van Hamilton.

Gerelateerd