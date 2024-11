Wellicht heb ik de afgelopen dagen iets te veel mijn hoedje van aluminiumfolie op gehad, maar na de raceweekenden in Mexico en Brazilië bekroop mij toch enigszins het gevoel dat de FIA de slotfase van het wereldkampioenschap Formule 1, een bepaalde kant op probeerde te sturen. Aan dat 'complot' heeft Max Verstappen afgelopen zondag echter eigenhandig een eind gemaakt.

Na een voor de neutrale Formule 1-fan saai seizoen in 2023, waarin Max Verstappen en Red Bull Racing met overmacht de sport domineerden, komt de gemiddelde kijker deze campagne een stuk beter aan zijn trekken. Red Bull Racing is zowel op als naast de baan door de mangel gehaald, terwijl McLaren en Ferrari grote stappen voorwaarts hebben gezet. Beiden zijn zij de Oostenrijkse grootmacht inmiddels zelfs voorbij in het constructeurskampioenschap.

Spannend tot het eind?

Bij het wereldkampioenschap voor de coureurs leek het ook nog even spannend te worden. Lando Norris - zittend in momenteel de beste auto van het veld - werd naar voren geschoven als de witte ridder te paard die Verstappen zou moeten gaan onttronen: een gevecht dat de interesse in de Formule 1 onder de minder diehard-kijkers weer heeft doen laten opleven. De achterstand op Verstappen was groot, maar hier en daar werden er kleine hapjes uitgenomen. En wie niet terugdeinst voor een kleine complottheorie op zijn tijd, zou kunnen stellen dat de FIA heeft geprobeerd de slotfase van het seizoen een bepaalde kant op te sturen.

Een grove beschuldiging en uiteraard noem ik het woord complot met een knipoog, maar er zijn de afgelopen weken wel een aantal merkwaardige dingen gebeurd. Zonder iets te insinueren, gaan we even langs wat zich er de afgelopen raceweekenden allemaal is gebeurd.

Tijdstraffen Verstappen Mexico

In Mexico kreeg Max Verstappen twee keer een tijdstaf van tien seconden voor de incidenten met Lando Norris, plus twee strafpunten op zijn superlicentie. De straffen voor Verstappen vond ik persoonlijk terecht. Hij was duidelijk bereid de eindstreep niet te halen, zo lang dat maar zou betekenen dat Norris de finish ook niet zou zien. Een week eerder in de Verenigde Staten werd er voor eenzelfde soort vergrijp echter een straf van vijf seconden uitgedeeld.

Steward deelt analyses op casinosites

Dat an sich was al voer voor discussie, maar er barstte pas echt een mediastorm los, toen bleek dat de dienstdoende stewards in Mexico bestonden uit Johnny Herbert, een voormalig Britse Formule 1-analist, en Tim Mayer, de zoon van de medeoprichter van McLaren. Mayer heeft een goede staat van dienst als steward en niets wijst erop dat hij niet neutraal zou zijn, maar met name Herbert heeft Verstappen in het verleden al vaker zware straffen opgelegd, al zal dat ook liggen aan de kleur bril die je draagt.

Wat echter wel opmerkelijk is, is dat Herbert actief de media opzoekt om zijn beslissingen uit te leggen. Hij reageerde zelfs op uitspraken van Max en vader Jos Verstappen, die allebei niet te spreken waren over het handelen van de wedstrijdleiding. Een scheidsrechter moet naar mijn mening überhaupt niet de media opzoeken, laat staan uitgebreide analyses geven. Doe je dit toch, verschijn dan bij de gerenommeerde media voor de camera, waar er ook kritische vragen gesteld kunnen worden. De analyses van Herbert verschijnen echter exclusief op louche goksites waar nog nooit iemand van heeft gehoord. Ongetwijfeld een goed betaalde schnabbel, maar helemaal ethisch oogt het niet.

Johnny Herbert

Merkwaardige timing Virtual Safety Car

Met zijn tweede plaats in Mexico verscheen Norris met een achterstand van 47 punten op Verstappen in Brazilië, en ook daar gebeurde een aantal merkwaardige dingen. Zo kreeg Verstappen niet alleen een tijdstraf voor het niet hanteren van de delta onder een Virtual Safety Car (terechte straf) in de sprintrace, maar ook opnieuw een strafpunt op zijn superlicentie (opvallend zwaar).

Wat ook opviel was dat die Virtual Safety Car werd ingezet, direct nadat Norris door teammaat Oscar Piastri voorbij was gelaten om de eerste plaats in de race over te nemen, terwijl Nico Hülkenberg op dat moment al twee minuten en zeven seconden geleden van de baan was geraakt, en inmiddels zelfs al uit zijn auto was geklommen.

Lange duur rode vlag

In de kwalificatie pakte het vervolgens opnieuw slecht uit voor Verstappen, toen hij door een rode vlag zijn tijd niet meer kon verbeteren in Q2, en bleef steken op de twaalfde stek. Ook hier was de tijd die de FIA nodig had om een beslissing te nemen, opmerkelijk. Ruim vijftig seconden nadat Lance Stroll zijn Aston Martin in de muur hing, werd er pas met rood gezwaaid. Was de sessie direct stilgelegd - dit gebeurde na de andere vier crashes binnen twee seconden -, was er nog tijd geweest om de sessie te hervatten, en had Verstappen nog een snelle ronde in kunnen zetten.

Al met al krijg je toch een beetje het gevoel dat de FIA enigszins probeerde de slotfase van het seizoen een bepaalde kant op te sturen, zoals dat in 2021 volgens velen - toen in het voordeel van Verstappen - ook is gebeurd. Het is echter nogal wat om te stellen dat er iets dergelijks aan de hand zou zijn, maar dat de FIA de laatste tijd geen goeie beurt heeft gemaakt, moge in ieder geval duidelijk zijn.

Taakstraf Verstappen

Zij waren al af toen Max Verstappen in Singapore een taakstraf kreeg omdat hij 'fucked' zei tijdens de persconferentie, en Charles Leclerc voor precies hetzelfde - en pas een week nadat het gebeurde - een geldboete van 10.000 euro kreeg, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk. De stewards - waaronder Herbert - zouden in overweging hebben genomen dat Leclerc direct zijn excuses aanbood.

Hoe dat klonk? "Oh, nee! Sorry, ik wil niet met Max mee [naar zijn taakstraf]." Oftewel, Leclerc bood zijn excuses aan, omdat hij niet hetzelfde lot wilde ondergaan als Verstappen. Herbert liet vervolgens exclusief aan een casino weten dat Verstappen was bestraft, omdat hij niet zou willen dat zijn vijfjarige kleinkind hier naar zou luisteren.

Fenomenale rit in Brazilië

Hoe dan ook, Verstappen heeft alles en iedereen in Brazilië eigenhandig de mond gesnoerd. Tegengewerkt of niet, de Red Bull Racing-coureur reed van de zeventiende naar de eerste plaats op Interlagos, terwijl Lando Norris zijn pole position slechts om wist te zetten in de zesde plaats. Daarmee is het kampioenschap zo goed als beslist.

