Max Verstappen en Gianpiero Lambiase kunnen regelmatig fel op elkaar zijn tijdens het boardradioverkeer maar over het algemeen weet het tweetal precies wat ze aan elkaar hebben. Tijdens de Grand Prix van São Paulo waren de twee heren opnieuw weer op indrukwekkende wijze aan het communiceren, zo blijkt nu uit hun radioverkeer.

In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Getrouwd stel

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is dan ook van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc en voormalig race engineer Xavier Marcos Padros, die we toch al met enige regelmaat in een rommelig gesprek van jewelste op de boardradio konden betrappen in de afgelopen jaren. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'.

Communicatie in Brazilië

Hoewel het tweetal aan het einde van de race in Brazilië niet helemaal op één lijn lag, was het in het midden van de race - vlak voor het vallen van de rode vlag - de fenomenale en rustige communicatie tussen de heren die er mede voor zorgde dat Verstappen naar de kop kon rijden. Het transcript met de boardradio's van Verstappen en Lambiase tussen rondje 23 en 32 maakt duidelijk hoe Verstappen nadacht over de situatie en op welke manier zijn engineer hem up-to-date hield over de gang van zaken én hem rustig wist te houden. Verstappen - vechtend door de enorm lastige en natte situatie - werd op een duidelijke manier voorzien van cruciale updates. Door de duidelijke situatie, ondanks de chaos op de baan, besloot Verstappen buiten te blijven terwijl andere coureurs allemaal naar binnen doken. Even later kwam de safety car op de baan en ging de rode vlag uit, waardoor hij op P2 terechtkwam én een gratis bandenwissel kon doen. Even later pakte hij de overwinning in Brazilië. Indrukwekkend.

