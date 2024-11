Na een intensieve triple-header door Noord- en Zuid-Amerika krijgen de coureurs na de zinderende laatste race in Brazilië twee weekjes welverdiende rust. Wanneer we weer terugkeren, is het tijd voor de tweede editie van de Grand Prix van Las Vegas, tevens matchpoint voor Max Verstappen. Hoe laat beginnen de sessies?

De Formule 1-coureurs werkten de afgelopen tijd een zeer intensieve triple-header door Austin, Mexico en Brazilië af en zijn inmiddels aanbeland in twee weekenden zonder Grand Prix. Daarna keert het hele circus terug met opnieuw een triple-header, die langs Las Vegas en Qatar direct richting de eindstreep van dit seizoen in Abu Dhabi zal gaan. De eerste van de drie races is dus in de wereldberoemde gokstad, waar Verstappen voor het eerst dit seizoen de kans gaat krijgen om zich voor de vierde keer in zijn carrière tot wereldkampioen Formule 1 te kronen. Om dat te doen, moet de Nederlander minder dan drie punten toegeven op Norris. Als de Brit dus twee punten of één punt inloopt, of Verstappen evenveel of meer scoort, is het klaar.

Las Vegas Strip Circuit

De koningsklasse van de autosport streek in 1981 en 1982 eerder al eens neer in Las Vegas, maar dit liep niet uit op een groot succes. Er werd gereden op een bijzonder klein circuit rondom Caesar's Palace en de toeschouwersaantallen vielen fors tegen. De Formule 1 trok daarom verder de Verenigde Staten in richting steden als Dallas en Phoenix. Dit keer wordt er gereden op het Las Vegas Strip Circuit, een 6,201 kilometer lange baan die de coureurs onder andere over de wereldberoemde strip van Las Vegas en langs de fonteinen van het Bellagio-hotel voert. Het circuit kent zeventien bochten en op papier drie rechte stukken, maar in de praktijk zal het stuk tussen bocht twaalf en bocht veertien één bijzonder lang recht stuk vormen.

Tijdschema Grand Prix van Las Vegas

Het tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Vanwege het enorme tijdsverschil tussen de gokstad en een groot deel van de wereld - negen uur eerder dan in Nederland - begint het raceweekend ter plaatse op donderdag. De race wordt op ter plekke op zaterdagavond om 22:00 uur verreden, waarmee het de meest late race van het jaar is. In Nederland worden de sessies op de welbekende dagen afgewerkt, maar wel wordt het vroeg dag. Het weekend wordt op vrijdag 22 november om 03:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training, waarna het om 07:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. Zaterdag 23 november begint om 03:30 uur met de derde en laatste vrije training. De kwalificatie begint om 07:00 uur. De Grand Prix van Las Vegas wordt op zondag 24 november verreden om 07:00 uur.

Overzicht tijdschema Las Vegas Grand Prix

Vrijdag 22 november

03:30 uur: eerste vrije training

07:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 23 november

03:30 uur: derde vrije training

07:00 uur: kwalificatie

Zondag 24 november

07:00 uur: Grand Prix van Las Vegas

